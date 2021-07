Nederlandse consumentenprijzen stijgen iets minder hard

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in juni in een iets lager tempo gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 2,0 procent op jaarbasis, na een toename van 2,1 procent in mei.

De afname was het gevolg van de prijsontwikkeling van tabak. Rookwaren waren in juni 2,9 procent duurder dan een jaar eerder. In mei was dat nog 8,3 procent.

Ook motorbrandstoffen hadden een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren 17,4 procent duurder dan vorig jaar, in mei was dat 19,8 procent. Wel waren motorbrandstoffen in juni 2021 duurder dan in mei 2021. De gemiddelde prijs van een liter Euro 95 nam toe van 1,773 naar 1,793 euro. Tussen mei en juni 2020 was de prijsstijging echter groter.

Gas en elektriciteit waren duurder in juni en hadden een opwaarts effect op de inflatie. De variabele kosten voor de levering van elektriciteit en gas namen toe. Gas was 5,1 procent duurder dan een jaar eerder, in mei was dat 3,3 procent. De prijsstijging van elektriciteit nam toe van 3,0 procent in mei naar 6,3 procent in juni.