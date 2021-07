Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, terwijl handelaren de implicaties van de impasse tussen OPEC-leven over de output afwogen. De oliehandel was de afgelopen dagen volatiel, nadat besprekingen van OPEC en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, maandag vastliepen, waardoor een voorstel om de bestaande productiebeperkingen te verlichten en de productie per maand met 400.000 vaten per dag te laten stijgen van augustus tot en met december ontspoorden. De olieprijs steeg aanvankelijk vanwege de verwachting dat de productie niet zou stijgen, terwijl de vraag dit jaar verder versnelt, waarbij WTI zijn hoogste niveau in 6 1/2 jaar bereikte en Brent op zijn hoogste niveau noteerde sinds 2018. Maar de markten sloegen tijdens de sessie dinsdag om vanwege zorgen dat de impasse ertoe zou kunnen leiden dat producenten de kranen verder openen en de markt overspoelen met ruwe olie. Een bezwaar van de Verenigde Arabische Emiraten zorgde voor het vastlopen van de gesprekken.. De Verenigde Arabische Emiraten pleiten voor opheffing van het door het kartel vastgestelde productie-referentieniveau, gebruikt om de omvang van de productiebeperkingen per land te bepalen, waardoor het land zijn productie verder zou kunnen opvoeren. "De laatste ontwikkelingen hebben de beleidsvooruitzichten voor OPEC+ zeker vertroebeld. Het is echter onwaarschijnlijk dat leiders in Riyad en Abu Dhabi het meningsverschil laten escaleren tot een prijzenoorlog", zei marktanalist Sophie Griffiths van Oanda. Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,6 procent, ofwel 1,17 dollar, lager op 72,20 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

