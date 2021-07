Federal Reserve overweegt permanente repo-faciliteit - Notulen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Functionarissen van de Federal Reserve debatteerden tijdens de laatste beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank over de lancering van een permanente repo-faciliteit om buitenlandse centrale banken tegemoet te komen en om de Amerikaanse obligatiemarkt te ondersteunen. Dit bleek woensdag uit de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank. Onder deze faciliteit kunnen centrale banken tijdelijk Amerikaanse staatsobligaties inruilen tegen dollars. Hierdoor wordt het voor hen gemakkelijker om dollars te verstrekken aan instellingen in hun eigen regio. Functionarissen reageerden positief op de optie. Daarnaast bleek uit de notulen dat 'verschillende' functionarissen verwachten dat eerder dan verwacht aan de taper-voorwaarden zal worden voldaan. De centrale bank streeft daarbij naar maximale werkgelegenheid en het bevorderen van zijn prijsstabiliteitsdoelstellingen met een inflatie die enige tijd licht boven de 2 procent kan noteren, maar zich in de loop van de tijd verankert op 2 procent. De Fed verwacht zijn accommoderende beleid te handhaven totdat deze resultaten zijn bereikt. en herhaalde destijds in de begeleidende verklaring zich te blijven inzetten om zijn volledige scala aan instrumenten te gebruiken om de Amerikaanse economie te ondersteunen. De meeste functionarissen verwachtten dat de inflatie snel zal dalen en voorzien tevens dat de huidige tekorten aan arbeidskrachten in de loop van de zomer zullen afnemen. Tijdens de bijeenkomst op 15 en 16 juni werd conform de verwachting besloten de belangrijkste rente te handhaven, evenals het obligatie-opkoopprogramma van 120 miljard dollar per maand. De federal funds rate bleef daarmee zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. De grote verrassing van het rentebesluit was echter de zogeheten dot plot. Waar in maart nog geen renteverhogingen werden verwacht, signaleerde de Fed nu twee renteverhogingen in 2023. De verandering ging gepaard met een opwaartse herziening van het inflatiecijfer van 2023 van 0,1 procentpunt, waardoor de verwachting voor 2023 nu op 2,2 procent staat, terwijl het werkloosheidscijfer van 2022 ook minimaal aangepast werd. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.