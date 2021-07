Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent tot 4.353,61 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.621,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 14.651,47 punten.

Het zwaartepunt ligt woensdag bij de publicatie van de notulen van de laatste bijeenkomst van de Federal Open Market Committee (FOMC) om 20.00 uur vanavond.

Beleggers hebben de belangrijkste Amerikaanse benchmarks naar recordniveau's gedreven na tekenen dat de economie aan het herstellen is en dat de Fed niet van plan is op korte termijn zijn monetair beleid te wijzigen. De rendementen op treasuries zijn ook gedaald tot hun laagste niveau in meer dan vier maanden, wat de vraag naar activa zoals groeiaandelen met een hoger rendement heeft ondersteund.

"Het zijn echt technische factoren die de markt nu sturen", zei marktanalist Etsy Dwek van Natixis Investment Solutions. "In de komende weken en maanden zullen we hopelijk zien dat de Amerikaanse groei goed standhoudt, wat de markten zal blijven ondersteunen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gedaald met 1,8 procent. De marktindex daalde van 638,8 naar 627,0.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in mei zoals verwacht stabiel gebleven op een hoog niveau. In mei bedroeg het aantal openstaande vacatures 9,2 miljoen stuks. Dat is gelijk aan het aantal in april.

De euro/dollar noteerde op 1,1804. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1806 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1822 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,6 procent lager.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd oor de wekelijkse olievoorraden en het consumentenkrediet in mei.

Bedrijfsnieuws

JP Morgan en Goldman Sachs bouwen het thuiswerken radicaal af, door medewerkers te vragen om weer vijf dagen per week op kantoor te komen, zelfs als ze hierdoor talent kwijtraken. Citigroup is flexibeler en hoopt zo juist tophandelaren en dealmakers te lokken.

Het zoek-algoritme van YouTube leidt kijkers naar filmpje met onjuiste informatie en geseksualiseerde content. Dit zou blijken uit onderzoek van Mozilla, een softwarebedrijf zonder winstoogmerk. YouTube is onderdeel van Alphabet, dat ook eigenaar is van Google.

Angi komt met een nieuwe functie waarin consumenten klusdiensten kunnen kopen tegen vaste prijzen. Abonnees kunnen dienstverleners doorbladeren op het internet of een klus aanmelden. Het moet het inhuren van klussers voor verbouwingen aan je huis net zo makkelijk maken als winkelen via Amazon.com of Target, zei CEO Oisin Hanrahan van Angi. Het aandeel daalde 1,8 procent.

Athene Holding koopt samen met Apollo Global Management een belang van 15 procent in de Australische financiële dienstverlener Challenger. Dit leidt tot een belang van 18 procent dat 540 miljoen dollar waard is.

De voorzitter voor de Amerikaanse divisie Chris Finazzo van Burger King vertrekt, zo bleek uit een melding dinsdag. Andere bestuurders nemen zijn taken voorlopig waar.

AMC Entertainment, een zogeheten meme-aandeel, heeft besloten toch geen 25 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. CEO Adam Aron zei op Twitter dat hij nog steeds achter de plannen staat, maar dat er te weinig steun van aandeelhouders voor is. Hij heeft daarom besloten dit jaar geen nieuwe aandelen meer uit te geven. Het aandeel verloor 8,5 procent.