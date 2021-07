Europese beurzen overwegend hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 459,53 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,2 procent op 15.692,71 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,3 procent op 6.527,72 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,7 procent hoger op 7.151,02 punten. Europese aandelen stegen woensdag en schudden de verliezen van Wall Street op dinsdagavond van zich af, die deels werden veroorzaakt door zwakker dan verwachte economische data. De zorgen over de inflatie zijn echter ook afgenomen en grote centrale banken hebben aangegeven dat ze voorlopig hun stimulerende monetaire beleid zullen voortzetten. Beleggers zijn volgens marktvolgers in afwachting van nieuwe aanjagers, zoals sterke bedrijfscijfers of meer stimuleringsmaatregelen vanuit de overheden, om de rally in aandelen van nieuwe brandstof te voorzien. Een bron van zorg is de komst van nieuwe coronavarianten, zei marktanalist Jason Pride van Glenmede. "Hoewel het twijfelachtig is dat de delta-variant volledige lockdowns zal veroorzaken", zei hij. "Veel van het goede nieuws is ingeprijsd en ik denk dat dat het een beetje lastiger maakt voor de aandelenmarkten om op korte termijn hoger te koersen", denkt marktanalist Chris Dyer van Eaton Vance. Op macro-economisch vlak werd bekend dat de productie van de Duitse industrie in mei op maandbasis met 3 procent is gedaald. Op jaarbasis lag de productie echter 17,3 procent hoger. De euro/dollar noteerde op 1,1802. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1819 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1822 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 1,7 procent lager. Bedrijfsnieuws Royal Dutch Shell gaat zijn aandeelhouders beter belonen nu het gewenste schuldniveau in het vizier is. Shell benadrukte de sterke prestaties, zowel operationeel als financieel, in combinatie met de verbeterde macro-economische vooruitzichten. Shell wil voortaan 20 tot 30 procent van de operationele vrije kasstroom uitkeren aan aandeelhouders. Het aandeel sloot desondanks 0,6 procent lager, vanwege de daling van de olieprijs. Mijnbouwers noteerden hoger. Rio Tinto won in Londen 2,6 procent en BHP steeg 3,1 procent. Sportkledinggigant Puma won 1,4 procent, na het succes van Italië tot nu toe op het UEFA Euro 2020 kampioenschap. De fabrikant maakt de tenues voor het Italiaanse nationale voetbalteam. Anheuser-Busch InBev steeg 0,7 procent en Heineken won 0,6 procent. De British Beer & Pub Association voorspelde dat Engelse fans woensdag tijdens de halve finale 6,8 miljoen pinten zullen drinken. Daarnaast kreeg AB InBev verschillende koersdoelverhogingen. EDF won 1,9 procent, nadat het concern zijn winstdoelstelling voor dit jaar verhoogde, na het opwaarts bijstellen van zijn verwachtingen voor de nucleaire productie in Frankrijk. De Londense beursnieuweling Wise won circa 10 procent. Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.348,88 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,3 procent in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

