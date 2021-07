Update: AEX sluit met winst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na een rustige handelsdag waar de olieprijs het meest de aandacht trok. De AEX sloot 0,8 procent hoger op 737,64 punten, na een kabbelende dag met weinig uitschieters. Alleen het koersverloop van Royal Dutch Shell viel op. Aandelen staan internationaal wat onder druk maar blijven dichtbij hun recordniveaus, zei Wim Zwanenburg van Stroeve en Lemberger. "De Amerikaanse rente gaat ook weer omlaag en dat betekent goed weer voor de groei-aandelen", voegde hij daaraan toe. De rentes daalden na tegenvallende indicatoren voor de dienstensector in de Verenigde Staten op dinsdag, maar die reactie bleek achteraf overdreven, vindt investment manager Simon Wiersma van ING. Het aantal vacatures in de Verenigde Staten bleef in mei zoals verwacht stabiel op een hoog niveau van 9,2 miljoen stuks, bleek woensdag. Vanavond brengt de Federal Reserve de notulen over de laatste beleidsvergadering naar buiten. "Hoe 'havikachtig' zijn ze nu echt? Misschien wordt uit de notulen meer duidelijk, al betwijfel ik dat", blikte Wiersma van ING vooruit. De euro/dollar daalde en noteerde op 1,1798. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1834. De olieprijzen leverden de winst van eerder op de dag weer in een noteren inmiddels zo'n 2 procent lager, op 71,72 dollar voor de WTI-future en 73,06 dollar voor Brent-olie. De olieprijs is volatiel nadat OPEC niet tot afspraken kon komen over een productieverhoging. Dit kan twee kanten opvallen, zei energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO voor de camera van ABM Financial News: de productie blijft sterker ingeperkt en de olieprijs stijgt, of niemand houdt zich straks meer aan de beperkingen en het aanbod stijgt sterk, zodat de olieprijs keldert. Stijgers en dalers Supermarktketen Ahold Delhaize en levensmiddelenreus Unilever eindigden in de kopgroep met koerswinsten van 1,7 en 1,9 procent. DSM steeg 2,1 procent na een koersdoelverhoging van JPMorgan. Royal Dutch Shell was vanochtend nog de uitblinker op het Damrak, maar sloot uiteindelijk 0,6 procent lager, door de lagere olieprijs. De energiereus gaat zijn aandeelhouders beter belonen nu het gewenste schuldniveau in het vizier is. "Een sterke kasstroom ondersteunt aanvullende uitkeringen aan de aandeelhouder in de tweede helft van 2021", aldus Shell. ASMI won 1,7 procent, terwijl de lampenfabrikant Signify juist 1,6 procent inleverde. In de AMX won WDP 2,3 procent. JPMorgan startte met het volgen van het aandeel met een Overwogen advies en een koersdoel van 38,00 euro. Inpost was de koploper met een koerswinst van 4,1 procent, gevolgd door OCI met 2,5 procent, Air France-KLM verloor 1,5 procent en oliedienstverleners SBM Offshore en Fugro daalden 1,9 en 2,2 procent. Onder de kleinere fondsen won Vivoryon 3,2 procent, maar daalde BAM ruim 3 procent. Tussenstand Wall Street Bij het slotsignaal op Beursplein 5 handelden de Dow Jones en de S&P 500 licht in het groen, maar leverde de Nasdaq wat in. Update: om extra koersdata toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

