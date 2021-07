Video: olieprijs kan alle kanten op na mislukken top OPEC+ Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Na het falen van het overleg van oliekartel OPEC en diens partners, verenigd in OPEC+, over het verder intrekken van de bestaande productiebeperkingen, zijn er verschillende scenario's voor de olieprijs denkbaar. Dit zei senior Energie-econoom Hans van Cleef van ABN AMRO woensdag voor de camera van ABM Financial News. Bezwaar van de kant van de Verenigde Arabische Emiraten zorgde voor het vastlopen van de gesprekken. De Verenigde Arabische Emiraten pleit voor opheffing van het door het kartel vastgestelde productie-referentieniveau, gebruikt om de omvang van de productiebeperkingen per land te bepalen. Dan zouden de Verenigde Arabische Emiraten de productie verder op kunnen voeren. Van Cleef voorziet drie scenario's voor de komende periode. De econoom schat de kans op 50 procent dat het oliekartel voor 1 augustus, wanneer het huidige akkoord afloopt, besluit de olieproductie zoals voorgesteld te verhogen, waarmee de overeenkomst voor productievermindering tegen eind 2022 volledig zou zijn teruggedraaid. Daarnaast zou OPEC+ kunnen besluiten de huidige overeenkomst te verlengen, wat de schaarste op de markt zou versterken naarmate de vraag naar olie blijft aantrekken. De olieprijs stijgt en doorbreekt de neerwaartse langetermijntrend die in 2008 begon. Van Cleef schat de kans dat dit gebeurt op 20 procent. Tot slot bestaat volgens Van Cleef de kans dat er helemaal geen akkoord komt, waardoor het "ieder voor zich" wordt en elk land naar eigen inzicht kan produceren. "De olieproductie zal snel toenemen en de olieprijs zal sterk dalen", voorziet Van Cleef. Klik hier voor: olieprijs kan alle kanten op ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

