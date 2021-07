Luchtvrachtvervoer ook in mei gestegen - IATA

(ABM FN-Dow Jones) Het wereldwijde luchtvrachtvervoer is ook in mei gestegen. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag.

Er was sprake van een stijging van 9,4 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. In april ging het echter nog om een stijging van 11,3 procent.

Uitgezonderd Latijns-Amerika was in alle regio's sprake van groei, net als in april. De beladingsgraad kwam in mei uit op 57,2 procent.

De capaciteit lag in mei 9,7 procent lager dan in dezelfde maand in 2019. In april was dit 10,4 procent minder.

IATA sprak woensdag van een aanhoudend traag herstel.

