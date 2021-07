Futures VS wijzen omhoog Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een licht hogere opening tegemoet, in afwachting van de publicatie van de Fed-notulen. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen. De Nasdaq lijkt zelfs een half procent hoger te openen. De aandelenbeurzen staan in recordterrein dankzij signalen dat de Amerikaanse economie voorspoedig herstelt van de coronacrisis, terwijl de Federal Reserve nog geen aanstalten maakt om het ondersteunende beleid op korte termijn te stoppen. Na een tijdelijke stijging door inflatievrees zijn de rendementen op staatsleningen weer gezakt tot het laagste niveau in vier maanden. Dit versterkt de vraag naar groei-aandelen die meer rendement beloven dan de obligatiemarkt. "Het is vooral de techsector die de markt aanjaagt", zei Esty Dwek van Natixis Investment Solutions. "In de komende weken en maanden zullen we hopelijk zien dat de Amerikaanse groei goed doorzet, dat zal de markten blijven steunen." Later op de dag publiceert de Federal Reserve de notulen van de laatste monetaire beleidsvergadering, die meer zicht bieden op de plannen van de beleidsmakers voor een mogelijke renteverhoging in de komende jaren. "Hoe 'havikachtig' zijn ze nu echt? Misschien wordt uit de notulen meer duidelijk, al betwijfel ik dat", blikte investment manager Simon Wiersma van ING vooruit.



De olieprijs stijgt weer, na een terugval op dinsdag door onenigheid in het OPEC-kartel, die zorgt voor onzekerheid en volatiliteit. Een augustus-future West Texas Intermediate steeg 1,8 procent tot 74,66 dollar, terwijl een september-future Brent 1,6 procent duurder werd op 75,64 dollar. De euro/dollar was stabiel op 1,1821. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond dezelfde stand op de borden.



Bedrijfsnieuws Angi komt met een nieuwe functie waarin consumenten klusdiensten kunnen kopen tegen vaste prijzen. Abonnees kunnen dienstverleners doorbladeren op het internet of een klus aanmelden. Het moet het inhuren van klussers voor verbouwingen aan je huis net zo makkelijk maken als winkelen via Amazon.com of Target, zei CEO Oisin Hanrahan van Angi. Athene Holding koopt samen met Apollo Global Managemenmt een belang van 15 procent in de Australische financiële dienstverlener Challenger. Dit leidt tot een belang van 18 procent dat 540 miljoen dollar waard is. Burger King ziet zijn voorzitter voor de Amerikaanse divisie Chris Finazzo vertrekken, bleek uit een melding dinsdag. Andere bestuurders nemen zijn taken voorlopig waar. AMC Entertainment, een zogeheten meme-aandeel, heeft besloten toch geen 25 miljoen nieuwe aandelen uit te geven. CEO Adam Aron zei op Twitter dat hij nog steeds achter de plannen staat, maar dat er te weinig steun van aandeelhouders voor is. Hij heeft daarom besloten dit jaar geen nieuwe aandelen meer uit te geven.

Slotstanden Wall Street sloot dinsdag verdeeld. De Dow Jones-index sloot 0,6 procent lager op 34.577,37 punten en de toonaangevende S&P500-index verloor 0,2 procent tot 4.343,54, maar technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent op 14.663,64 punten.



