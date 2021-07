Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag hoger op een handelsdag waarop de macro-economische cijfers schaars waren en dat wat er werd gemeld geen aanleiding gaf voor al te grote vreugde. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 0,6 procent op 456,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 15.649,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,5 procent met een stand van 6.512,55 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,7 procent naar 7.149,85 punten. De Duitse industriële productie daalde in mei onverwacht met 0,3 procent, terwijl er door economen een stijging met 0,5 procent was voorzien. De eurozone groeit dit jaar een stuk sterker dan aanvankelijk voorzien. Dit bleek woensdag uit de zomerramingen van de Europese Commissie. De Federal Reserve publiceert vanavond de notulen van de meeste recente beleidsvergadering. "Hoe 'havikachtig' zijn ze nu echt? Misschien wordt uit de notulen meer duidelijk, al betwijfel ik dat", blikte investment manager Simon Wiersma van ING vooruit. Olie noteerde woensdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,3 procent in het groen op 74,64 dollar, terwijl voor een september-future Brent 75,69 dollar werd betaald, een stijging van 1,2 procent. De euro/dollar noteerde op 1,1823. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1824 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1821 op de borden.



Bedrijfsnieuws Royal Dutch Shell gaat zijn aandeelhouders beter belonen nu het gewenste schuldniveau in het vizier is. Shell benadrukte de sterke prestaties, zowel operationeel als financieel, in combinatie met de verbeterde macro-economische vooruitzichten. Shell wil voortaan 20 tot 30 procent van de operationele vrije kasstroom uitkeren aan aandeelhouders. Het aandeel X procent. De koers van het aandeel ArcelorMittal steeg ruim 1 procent na een koersdoelverhoging van ING. Aperam steeg een procent, eveneens na een koersdoelverhoging door ING. In Parijs daalde de koers van het aandeel Alstom met meer dan 3 procent, terwijl het aandeel Renault 2 procent daalde. In Frankfurt liep de koers van het aandeel Delivery Hero met bijna 3 procent op, van HeidelbergCement met 4,5 procent en van SAP met 3,6 procent. Dalers hielden de schade beperkt. In Londen deden de mijngiganten goede zaken. De koers van het aandeel Anglo American won 3,2 procent, van Antofagasta 2,5 procent en van BHP 2,8 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De Dow Jones-index sloot dinsdag 0,6 procent lager op 34.577,37 punten en de brede S&P500 verloor 0,2 procent tot 4.343,54, maar technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent, profiterend van lagere rentestanden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

