EC stelt groei eurozone opwaarts bij

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De eurozone groeit dit jaar een stuk sterker dan aanvankelijk voorzien. Dit bleek woensdag uit de zomerramingen van de Europese Commissie. De economie van de eurozone zal dit jaar met 4,8 procent groeien en in 2022 met 4,5 procent. Dat is significant hoger dan de oude raming. Die stond voor 2021 op 4,3 procent. Voor 2022 gaat het om een meer bescheiden verhoging met 0,1 procentpunt. De Commissie denkt dat de economie in het laatste kwartaal van 2021 weer op het niveau van voor de coronacrisis zal zitten. Dat is een kwartaal eerder dan in het voorjaar nog werd verwacht. Volgens de EC is de meevallende groei aan een aantal factoren te danken. Zo werd gewezen op de succesvolle indamming van de corona-uitbraak, waardoor economieën weer van het slot konden. Vooral de dienstensector profiteert hiervan. "Een sterk herstel van de private consumptie is al onderweg", schreef de Commissie. Inflatie De consumentenprijzen zullen dit jaar met 1,9 procent stijgen, 0,2 procentpunt meer dan dit voorjaar nog werd voorzien. Voor 2022 werd de inflatieverwachting verhoogd van 1,3 naar 1,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

