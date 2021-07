Valuta: euro richting 1,18 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag weer in de buurt van 1,1800 dollar nadat diverse macro-economische data tegenvielen, de olieprijs daalde en de corona-epidemie er weer een nieuwe variant bij heeft. "Er zijn in korte tijd enkele ingrediënten bijgekomen die de valutamarkt raken", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "De Amerikaanse inkoopmanagersindices voor de dienstensector over juni waren gisteren aanleiding voor twijfels over het herstelpotentieel van de Amerikaanse economie. Die zorgden voor een scherpe daling van de olieprijs en de lange rente van de Verenigde Staten", aldus Mevissen. De analist wees woensdag op een volgende coronavariant, de relatief nieuwe, zogeheten lambda-variant. "Die maakt de cocktail van twijfel nog iets dieper van smaak, waarbij de daling van de olieprijs weliswaar een zorg over de conjuncturele veerkracht en het economische herstel weerspiegelt, maar die ook nog altijd een stijging dan de dollar tot gevolg heeft, waarvan het effect nu niet direct zichtbaar is. Zonder daling van de olieprijs had de eurokoers denkelijk op een ander niveau gelegen", aldus Mevissen. Voor vandaag kijkt de analist vooral uit naar de notulen van de Federal Reserve naar aanleiding van de meest recente vergadering van de Fed, en dan met name voor de details. Donderdag ligt het accent op de strategische vergadering van de Europese Centrale Bank waarbij Rabobank verwacht dat het beleidsorgaan zijn rentebeleid afstemt op een inflatie van 2 procent tegen 'dicht tegen de 2 procent' nu. De voorzitter van de Federal Reserve van Atlanta Raphael Bostic is vandaag de enige spreker. De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,1830 dollar. De Europese munt noteerde 0,3 procent lager op 0,8581 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3784 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

