Beursupdate: AEX stijgt verder onder leiding van Shell

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend hoger, mede dankzij een koersstijging van indexzwaargewicht Royal Dutch Shell. Rond de klok van 11 uur won de AEX 0,9 procent op 735,73 punten.

Shell won ruim twee procent, nadat het aankondigde aandeelhouders meer te willen belonen. ING verwacht dat de energiereus spoedig start met het inkopen van eigen aandelen van mogelijk 1 tot 1,2 miljard dollar per kwartaal in de tweede helft van dit jaar. Daarnaast zal Shell het dividend met 4 procent per jaar blijven verhogen, denkt de bank.

Verder zag investment manager Simon Wiersma van ING dat de reacties op de markten dinsdag overdreven waren en dat beleggers hier nu wat op terugkomen. Wiersma wijst op de reactie op de inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector, waarbij het negatieve sentiment werd versterkt door een daling van de olieprijs.

"De heftigste reactie was er op de obligatiemarkt, waar de rentes best stevig omlaag gingen", aldus Wiersma. "De reacties op de markten zoals we die gisteren zagen zijn overdreven. We verwachten tegen het einde van het jaar nog steeds hogere rentes dan nu en een aanhoudend sterke groei in de VS. De hoge consumentenbestedingen en de omvangrijke overheidsinvesteringen zullen een steun blijven voor de Amerikaanse economie."

De euro/dollar noteerde op 1,1821. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1834 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1813 op de borden. De olieprijzen veerden weer wat op na een fors verlies op dinsdag.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag uit naar de Verenigde Staten, waar onder meer de wekelijkse hypotheekaanvragen op de rol staan. Ook brengt de Federal Reserve de notulen over de laatste beleidsvergadering naar buiten. " Hoe 'havikachtig' zijn ze nu echt? Misschien wordt uit de notulen meer duidelijk, al betwijfel ik dat", blikte Wiersma van ING vooruit.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg indexzwaargewicht Royal Dutch Shell 1,9 procent. De energiereus gaat zijn aandeelhouders beter belonen nu het gewenste schuldniveau in het vizier is. "Een sterke kasstroom ondersteunt aanvullende uitkeringen aan de aandeelhouder in de tweede helft van 2021", aldus Shell.

ASMI en Besi wonnen bovendien tot 1,9 procent, terwijl ING en Signify juist tot 1,5 procent inleverden.

In de AMX won WDP 1,6 procent. JPMorgan Cazenove startte met het volgen van WDP met een Overwogen advies en een koersdoel van 38,00 euro. Galapagos leverde 0,9 procent in.

Onder de kleinere fondsen won Avantium 1,4 procent, maar daalde Van Lanschot Kempen 1,1 procent.