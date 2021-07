Beursblik: ING verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) ING heeft woensdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 46,00 naar 58,00 euro bij handhaving van het koopadvies. In aanloop naar de cijfers over het tweede kwartaal, verhoogde analist Stijn Demeester zijn taxaties. De ontwikkelingen op de markt voor roestvrij staal bleven in het afgelopen kwartaal sterk, gesteund door een herstel van de industriële vraag en gunstige ontwikkelingen in de Europese Unie, waar Brussel de pogingen van China en Indonesië om hun roestvast staal in de EU te dumpen tegen lage prijzen pareert. "Na een optimalisatie van de productie en kostenstructuur in de afgelopen jaren, is Aperam goed gepositioneerd en de solide balans geeft ruimte voor overnames en het belonen van de aandeelhouders", aldus Demeester. De analist vindt de waardering van het aandeel nog steeds te laag en ziet ruimte voor opwaartse bijstellingen van de consensus. Het aandeel Aperam steeg woensdagochtend met 2,8 procent tot 46,28 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

