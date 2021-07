Beursupdate: AEX hoger geopend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger geopend. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 0,6 procent hoger op 733,83 punten. Onder de hoofdfondsen steeg indexzwaargewicht Royal Dutch Shell 2,6 procent. De energiereus gaat zijn aandeelhouders beter belonen nu het gewenste schuldniveau in het vizier is. "Een sterke kasstroom ondersteunt aanvullende uitkeringen aan de aandeelhouder in de tweede helft van 2021", aldus Shell. ArcelorMittal won bovendien 1,3 procent, terwijl Adyen en Prosus juist tot 0,7 procent inleverden. In de AMX won Aperam 2,9 procent en WDP 1,7 procent. JPMorgan Cazenove startte met het volgen van WDP met een Overwogen advies en een koersdoel van 38,00 euro. Galapagos leverde 0,9 procent in. Onder de kleinere fondsen won Wereldhave 1,2 procent, maar daalde Van Lanschot Kempen 0,9 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

