Winkelcentra Unibail-Romdaco-Westfield krijgen merknaam Westfield Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Romdaco-Westfield geeft in september van dit jaar zes vestigingen in vier Europese markten de merknaam Westfield. Dit maakte het vastgoedbedrijf woensdag bekend. Met deze nieuwe identiteit worden de vestigingen onderdeel van een groter netwerk van winkelcentra in Europa en de Verenigde Staten, goed voor 1 miljard bezoekende consumenten per jaar. Het gaat hierbij om La Part-Dieu in Lyon, La Maquinista en Glories in Barcelona, het Donau Zentrum en Shopping City Süd in Wenen en CentrO in het Duitse Oberhausen. In maart van dit jaar werd in Nederland al de eerste Westfield Mall geopend. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.