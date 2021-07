Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,3 procent lager op 731,48 punten.

De Amsterdamse beurs zal vermoedelijk vlak tot licht hoger openen, nu de olieprijzen weer wat herstellen, maar nadat Wall Street dinsdagavond een stap terugdeed na de recordstanden van afgelopen week.

De Amerikaanse aandelenmarkten zaten in de afgelopen weken in de lift, mede dankzij de signalen dat de economie en arbeidsmarkt in de VS herstellen van de coronacrisis. Ook inflatiezorgen namen wat af en grote centrale banken suggereerden dat zij het monetaire beleid voorlopig ruim laten.

Volgens analisten zoeken beleggers nu nieuwe aanjagers, waaronder sterke bedrijfscijfers of meer steunmaatregelen van overheden om de volgende stap omhoog op de beurzen te ondersteunen.

"Het is misschien tijd voor een kleine adempauze voor de aandelenmarkten", zei Chris Dyer van Eaton Vance. "Veel goed nieuws is ingeprijsd en ik denk dat dit het lastiger maakt voor aandelen om op korte termijn verder omhoog te gaan."

Een bron van zorg blijft nog altijd de deltavariant van het coronavirus, zo stelde CIO Jason Pride van Glenmede. Hoewel deze variant vermoedelijk niet zal leiden tot grootschalige lockdowns, kunnen er wel degelijk maatregelen worden genomen om een verdere verspreiding te voorkomen.

"Dergelijke stappen kunnen het economisch herstel vertragen", waarschuwt Pride.

"Beleggers vragen zich af of de piek in de economische groei inmiddels is bereikt, en zo ja, of er in de komende maanden dan een correctie aankomt", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Ook een combinatie van zorgen over inflatie, hogere belastingen, margedruk bij bedrijven en tapering wegen volgens Aslam op de beurzen.

"Beleggers zijn al hun portefeuilles aan het aanpassen op de veranderingen in het macro-economische klimaat door te kiezen voor waardeaandelen boven groeiaandelen", aldus Aslam. De analist verwacht dat het momentum van dinsdagavond op Wall Street vandaag zal worden voortgezet in Europa.

Beleggers kijken vandaag ook naar de Federal Reserve, die de notulen van de laatste beleidsvergadering naar buiten brengt. Deze kunnen inzicht geven in hoe snel de Amerikaanse centrale bank van plan is om de huidige opkoopprogramma's terug te schroeven of om de rentes te verhogen.

De Aziatische beurzen noteerden woensdag verdeeld.

De olieprijs is dinsdag lager gesloten, na een volatiele handelsdag waarop de prijs van een vat West Texas Intermediate met meer dan 4 dollar heen en weer bewoog. De augustus-future voor een vat WTI ruwe olie sloot 2,4 procent lager op 73,37 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Beleggers probeerden uit te vinden wat de gevolgen voor de mondiale olie-aanvoer kunnen zijn, nu de OPEC-landen en bondgenoten waaronder Rusland geen nieuwe deal voor de productiequota konden sluiten. In de Aziatische handel vanochtend herstelde de olieprijs licht met een plus van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1821. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1834 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1813 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers naast de Fed-notulen vandaag onder meer uit naar de Verenigde Staten, waar onder meer de wekelijkse hypotheekaanvragen op de rol staan.

Bedrijfsnieuws

Jefferies heeft het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 24,00 naar 25,00 euro met een onveranderd Houden advies. JPMorgan Cazenove is bovendien gestart met het volgen van WDP met een Overwogen advies en een koersdoel van 38,00 euro en de zakenbank verhoogde het koersdoel voor DSM van 165,00 naar 166,50 euro in aanloop naar de komende kwartaalcijfers. Randstad kreeg van Kepler Cheuvreux een koersdoelverhoging van 60,00 naar 66,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Slotstanden Wall Street



De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,2 procent lager op 4.343,54 punten. De Dow Jones index eindigde 0,6 procent in het rood op 34.577,37 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,2 procent tot 14.663,64 punten.