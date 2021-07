Beursblik: JPMorgan zet koopadvies op WDP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: WDP

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove is gestart met het volgen van WDP met een Overwogen advies en een koersdoel van 38,00 euro. Dit bleek woensdag uit een rapport van de Amerikaanse zakenbank. "De portefeuille [van WDP] in Europa is modern, volledig bezet en gewaardeerd op een relatief laag rendement van 5,3 procent", aldus analist Neil Green. Hij meent dat de vooruitzichten voor logistiek vastgoed goed is, "en de aandelenmarkt weet dit". Aandelen WDP noteren op een premie van 114 procent ten aanzien van de intrinsieke waarde in het eerste kwartaal. Maar Green verwacht dat de intrinsieke waarde met 20 procent per jaar zal stijgen in de komende drie jaar. Daarmee biedt WDP "relatief meer waarde dan sectorgenoten". "We zijn van mening van WDP een premie verdient en beschouwen het bedrijf als een structurele winnaar na Covid-19." Het aandeel WDP sloot dinsdag op 33,62 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

