Beursblik: prijzen elektriciteit hebben plafond nog niet bereikt

Beeld: Elia

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO verwacht dat de schaarste op de gasmarkt de komende weken niet zal worden opgelost. Dit stelde de bank in zijn zogeheten Elektriciteitsmonitior. Een snelle daling van de elektriciteitsprijs is niet waarschijnlijk en dat is iets dat dit jaar en volgend jaar volgens ABN AMRO een directe impact zal hebben op de energierekening van huishoudens en bedrijven. Weersomstandigheden en importvolumes zullen volgens de bank bepalend zijn voor de voorraadvorming en daarmee voor de gasprijs. Aangezien ook op korte termijn geen daling van de steenkoolprijs wordt verwacht, zal dit geen drukkend effect op de prijzen hebben. Overeenkomstig de hogere gasprijzen, de hoge steenkoolprijzen en de recordprijzen voor CO2 emissierechten, bereiken ook de Europese elektriciteitsprijzen het hoogste punt in jaren. Nederland is al langere tijd niet op het huidige lage gasvoorraadniveau geweest in deze tijd van het jaar. Voor het op peil houden van de Nederlandse gasvoorraden is Groningen weggevallen en dus moet de aanvulling komen door middel van import. ABN AMRO gaf in zijn rapport aan dat Gazprom terughoudend blijkt in het opvoeren van gasexporten naar noordwest Europa via Oekraïne. Daarnaast zijn er onderbrekingen bij de export van gas vanuit Noorwegen en werkzaamheden bij LNG import-terminals in Europa. Voor de maand juli heeft Rusland geen extra capaciteit geboekt om gas via de pijpleidingen in Oekraïne te verhogen. "Geruchten suggereren dat de Russen de langzame afname van de exporten, en het daarmee bijdragen aan tekorten ten tijde van extra vraag, expres aanhouden om druk te zetten op het afronden van de NordStream II pijpleiding tussen Rusland en Duitsland", aldus de bank. Vanwege deze mogelijke tekorten zijn handelaren aan het ‘hedgen’ geslagen, en dat zorgt er mede voor dat er nu al opwaartse prijsdruk is, aldus ABN AMRO. Op 14 juli zal de Europese Commissie haar plannen bekend maken hoe zij de aangescherpte klimaatdoelen voor 2030 denkt te gaan halen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

