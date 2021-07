Wall Street zakt mee met olieprijs Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is dinsdagavond verdeeld gesloten, met lagere aandelenkoersen in het kielzog van een dalende olieprijs en na matige economische cijfers, terwijl technologie-aandelen winst boekten. De Dow Jones-index sloot 0,6 procent lager op 34.577,37 punten en de brede S&P500 verloor 0,2 procent tot 4.343,54, maar technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent, profiterend van lagere rentestanden. Het was de eerste beursdag na de records van vrijdag. Maandag was Wall Street dicht voor Independence Day. Er was geen duidelijke aanleiding voor de koersdalingen, die plaatsvonden in dunne zomerhandel. Omdat veel handelaren met vakantie zijn, zijn koersbewegingen soms volatieler. "Het is misschien tijd voor een kleine adempauze voor de rendementen op aandelen", zei Chris Dyer van Eaton Vance. "Veel goed nieuws is ingeprijsd en ik denk dat het lastiger maakt voor aandelen om op korte termijn verder omhoog te gaan." De olieprijs daalde dinsdag ruim 2 procent, van de hoogste niveaus in zes jaar tijd, nadat het OPEC-kartel ook maandagavond geen akkoord wist te bereiken over nieuwe productie-afspraken. De onenigheid zal tot veel onzekerheid leiden als er niet snel een oplossing komt, waarschuwt analist Warren Patterson van ING. Met een dag vertraging volgden dinsdag de inkoopmanagersindices van Markit en ISM voor de Amerikaanse dienstensector, die een groeivertraging lieten zien die iets sterker dan verwacht was in juni. "Dit suggereert dat tekorten en prijsverhogingen het inhuren van personeel en de economische activiteit steeds meer drukken", zei Michael Pearce van Capital Economics. Tegelijk blijven er signalen van sterke vraag van consumenten na de coronaviruspandemie, die mensen zo lang aan huis gekluisterd hield.

Financieel Brian Walsh zag in restaurants fors hogere prijzen aan de kust van New Jersey, waar het "volgepakt" met mensen was. Na de matige economische cijfers daalde de Amerikaanse rente en dat was gunstig voor technologie-aandelen. Volgende week trappen de Amerikaanse grootbanken het cijferseizoen af. Woensdag publiceert de Federal Reserve notulen bij de laatste rentevergadering. De euro/dollar handelde op 1,1821. De olieprijzen daalden 2 procent. Brent-olie noteerde 74,88 dollar en WTI 73,75 dollar. Bedrijfsnieuws De Chinese taxi-app Didi Chuxing, pas sinds vorige week genoteerd in de VS, sloot 22 procent lager, nadat het bedrijf in aanvaring kwam met de Chinese toezichthouder. Die riep grote app stores op Didi te verwijderen, omdat het taxibedrijf niet goed omgaat met data van zijn gebruikers. Ook heeft de Chinese toezichthouder Full Truck Alliance en Kanzhun op de korrel, die net als Didi in de VS zijn genoteerd. Full Truck verloor 9 procent en Kanzhun 16 procent. Amazon.com steeg bijna 5 procent. Oprichter Jeff Bezos maakte plaats voor Andy Jassy als nieuwe CEO voor de internetwinkelreus. Het aandeel Weibo maakt een flinke sprong nadat persbureau Reuters meldde dat de voorzitter samen met een Chinese staatsinvesteringsmaatschappij Weibo van de beurs zou willen halen. Bloomberg ontkrachtte vervolgens het verhaal. "De speculatie is niet waar", zou een medewerker hebben gezegd. Na het bericht van Bloomberg raakte Weibo de meeste winst weer kwijt. Het aandeel steeg 6 procent. Alibaba is één van de grootste aandeelhouders van de microblogsite. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.