Europese beurzen sluiten in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag licht lager gesloten, in afwachting van het kwartaalcijferseizoen dat volgende week begint.

De brede STOXX Europe 600 index tekende voor een verlies van 0,5 procent op 455,98 punten. De Duitse DAX daalden een procent naar 15.511,38 punten. De Franse CAC 40 daalde 0,9 procent met een stand van 6.507,48 punten. De Britse FTSE verloor 0,9 procent op 7.100,88 punten.

"Alle ogen zijn natuurlijk gericht op energie-aandelen, nadat de Verenigde Arabische Emiraten de OPEC-deal hebben geblokkeerd", zei Pierre Veyret van ActivTrades. De olieprijs steeg aanvankelijk dinsdag, maar dook vervolgens flink in het rood.

Amerikaanse inkoopmanagersindices lieten een groeivertraging zien van de dienstensector in juni, na recordstanden in mei.

"Na opening van Wall Street daalden de grondstoffenprijzen en daarna volgden ook nog iets tegenvallende inkoopmanagerscijfers", zo verklaarde beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management de dalingen in Europa.

Na de matige inkoopdata, daalde de Amerikaanse rente ook, vulde Schutte aan, en daardoor kwamen de financials in het gedrang.

In de ochtend was er een onverwachte daling van de Duitse fabrieksorders in mei, met 3,7 procent. Er was een kleine groei voorspeld. "Teleurstellend", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING. Toch vindt hij dit geen reden voor zorgen, omdat de link tussen fabrieksorders en productie tegenwoordig niet meer heel sterk is.



De Duitse ZEW-verwachtingsindex in juli was een tegenvaller, op 63,3 tegen 79,8 in juni. De verwachting was een veel kleinere terugval tot 75,0.

De detailhandelsverkopen van de eurozone stegen in mei met 4,6 procent na een daling in april met 3,9 procent.

De olieprijs deed een stevige stap terug na recente stijgingen. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 2 procent tot 76,35 dollar, terwijl voor een september-future Brent 74,74 dollar werd betaald, een daling van 2 procent.

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten konden het maandag opnieuw niet eens worden over een verhoging van de productie en verdere besprekingen zijn voorlopig afgeblazen.

De euro/dollar noteerde op 1,1813. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1889 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,1866 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Alstom ging hard onderuit. Het bedrijf verwacht een significant negatieve vrije kasstroom in boekjaar 2022, vanwege de integratie van Bombardier Transportation. De impact van probleemcontracten en vertragingen bij Bombardier ligt veel hoger dan waar analisten van Deutsche Bank rekening mee hielden. Het aandeel verloor 8,4 procent. ArcelorMittal werd 5,1 procent goedkoper.

In Frankfurt daalde Deutsche Bank 4,1 procent. Bandenfabrikant Continental verloor zelfs 4,3 procent en autofabrikanten BMW, Daimler en Volkswagen leverden circa 4 procent in. Delivery Hero steeg 2,8 procent.

Techaandelen ASMI en Prosus waren koplopers in Amsterdam met winsten van bijna 2 procent.

Ocado Group heeft in het eerste halfjaar het verlies significant teruggebracht, waarna de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Het aandeel daalde in Londen met 4,4 procent.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden in het rood, met 0,8 procent verlies voor de S&P500 index en 0,7 procent voor technologiebeurs Nasdaq, rond sluitingstijd in Europa. Wall Street was maandag gesloten in verband met Onafhankelijkheidsdag.