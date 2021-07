Beursblik: Jefferies verhoogt koersdoel Ahold Delhaize Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Jefferies heeft dinsdag het koersdoel voor Ahold Delhaize verhoogd van 24,00 naar 25,00 euro met een onveranderd Houden advies. Dit bleek uit een rapport van analist James Grzinic. "Het mysterie van vlot herstellende vraag in foodservice in de VS, terwijl tegelijk ook de supermarktverkopen op een verhoogd niveau blijven, vergeleken met twee jaar eerder, blijft bestaan", aldus de analist. Door de coronacrisis kreeg de foodservice, die onder meer levert aan de horeca, een knauw, terwijl supermarkten hun verkopen juist zagen stijgen. Dit biedt een goed uitgangspunt voor een optimistische update van Ahold Delhaize over het tweede kwartaal, verwacht Grzinic. De supermarktketen komt op 11 augustus met cijfers. Jefferies denkt dat de winst per aandeel Ahold Delhaize met 22 procent zal stijgen, vergeleken met 2019, omdat het coronajaar 2020 geen goede vergelijkingsbasis biedt. De consensus mikt op 18 procent en Ahold Delhaize zelf op 10 tot 15 procent stijging. Voor de middellange termijn is Jefferies echter wat terughoudender gestemd. Het Britse Tesco en het Franse Carrefour hebben volgens Grizinic betere kaarten. Het aandeel Ahold Delhaize sloot dinsdag op 25,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.