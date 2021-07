Tech weet AEX niet in het groen te houden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag met verlies gesloten, hoewel de daling beperkt bleef. De AEX leverde 0,3 procent in op 731,48 punten. "Na opening van Wall Street daalden de grondstoffenprijzen en daarna volgden ook nog iets tegenvallende inkoopmanagerscijfers", zo verklaarde beleggingsadviseur Rein Schutte van Noesis Capital Management de dalingen. Na die tegenvallende inkoopdata, daalde de Amerikaanse rente ook, vulde Schutte aan, en daarop kwamen de financials in het gedrang en dreven techaandelen juist boven. "We zoeken naar duidelijke richting", meent Schutte, en daarvoor is het vooral wachten op aanstaande cijferseizoen. Deze week kijkt de beleggingsadviseur vooral naar de notulen van de Fed en de ECB. Macrocijfers De Duitse fabrieksorders daalden in mei onverwacht. "Teleurstellend", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING. Toch vindt hij dit geen reden voor zorgen, omdat de link tussen fabrieksorders en productie tegenwoordig niet meer heel sterk is. De Duitse ZEW index daalde ook, maar de detailhandelsverkopen in de eurozone lieten een flinke stijging zien. Uit de VS kwamen de inkoopmanagers uit de dienstensector. Zowel de meting van Markit als die van ISM wees voor juni op een groeivertraging. De euro/dollar handelde op 1,1827. Olie werd procenten goedkoper. Aanvankelijk steeg de olieprijs nog flink, nadat oliekartel OPEC en diens partnerlanden maandag niet tot een akkoord kwamen over nieuwe productie-afspraken. Dit zorgt voor een toename van de onzekerheid, aldus analist Warren Patterson van ING. Toch denk hij dat de olieprijzen zullen stijgen. Stijgers en dalers In de AEX ging tech aan de leiding. ASMI was koploper met een koerswinst van 2,0 procent. Prosus herstelde van het verlies van maandag een steeg 1,8 procent en Adyen won na een positief analistenrapport van UBS 1,3 procent. Financials hadden het daarentegen lastig. ING verloor 3,2 procent en Aegon 3,7 procent. ArcelorMittal en Signify daalden 5,1 en 2,9 procent. Citi haalde Signify van de kooplijst, na de koersrally van de afgelopen maanden. In de AMX won WDP 1,9 procent en steeg InPost 1,8 procent. Net als in de AEX waren het ook in de Midkap de financials en de grondstoffen die verloren. AMG en ABN AMRO leverden 4,1 en 3,9 procent in. Bij de smallcaps trok Ordina de kar met een koerswinst van 1,9 procent. Vivoryon verloor 6,0 procent. Dit jaar staat het aandeel echter al op een winst van 134 procent. In de lokale lijst viel Beter Bed op met een daling van 6,8 procent. Envipco won 23,0 procent. De koers van Envipco verdubbelde dit jaar al. Fastned won 4,7 procent. Het oplaadbedrijf heeft tien nieuwe locaties verworven, direct aan de op- en afritten van enkele Vlaamse snelwegen. Tussenstand Wall Street Bij het sluiten van de Amsterdamse handel noteerden de Amerikaanse beurzen in het rood. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

