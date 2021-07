Beursblik: nog voldoende koerspotentie Neways

(ABM FN-Dow Jones) Add Value Fund ziet een koers van 17,00 tot 22,00 euro voor het aandeel Neways Electronics op een autonome basis haalbaar. Dit zei fondsbeheerder Willem Burgers van Add Value Fund dinsdag tegen ABM Financial News.

In een commentaar in april van dit jaar noemde Add Value Fund de geïndiceerde bieding van VDL Groep als "buitengewoon schraal met een premie van slechts 15 procent boven de beurskoers vóór bekendmaking van de bieding van 10,80 euro en waarmee nauwelijks een meerwaarde aan het toekomstig groeipotentieel van Neways wordt toegekend".

Op 30 april dit jaar deed VDL een overnamebod op Neways van 12,50 euro per aandeel, maar gaf later aan bereid te zijn dit te verhogen naar 13,00 euro per aandeel. Eind juni ging Neways echter akkoord met een bod van 14,55 euro per aandeel Neways van investeringsmaatschappij Infestos.

Onder het overnamebod van Infestos moet zeker 60 procent van de uitstaande aandelen Neways worden aangemeld. De deal wordt naar verwachting in de tweede helft van 2021 afgerond.



Vandaag maakte VDL Groep bekend af te zien van een bod op Neways.

Add Value Fund heeft een belang van ruim 5 procent in Neways, aldus Burgers dinsdag.

Op een groen Damrak noteerde het aandeel Neways dinsdag 2,7 procent lager op 14,20 euro.