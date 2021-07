Voorzichtige opening Wall Street in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street maakt zich op voor een weinig inspirerende start, na een lang weekend door de viering van Independence Day.

Futures op de S&P 500 index en de Nasdaq noteren onveranderd rond lunchtijd, na nieuwe recordstanden op vrijdag.

De olieprijs loopt wel nog altijd op, nadat OPEC+ ook maandagavond geen akkoord wist te bereiken over nieuwe productie-afspraken.

De onenigheid binnen OPEC+ zal in de komende maanden tot veel onzekerheid leiden als er niet snel een oplossing komt, waarschuwt analist Warren Patterson van ING.

De huidige voorraden zullen evenwel aangewend blijven worden, ongeacht of de productie gelijk blijft of wordt verhoogd met 400 miljoen vaten per maand. Dit zal de olieprijzen op korte termijn ondersteunen, zo voorziet de analist.

ING verhoogde de ramingen voor de olieprijzen op korte termijn. Voor Brent verwacht ING een gemiddelde prijs van 75 dollar per vat in het derde kwartaal

Met een dag vertraging volgen vanmiddag de inkoopmanagersindices van Markit en ISM voor de Amerikaanse dienstensector. Vorige week wezen de cijfers van ISM voor de industrie op een groeivertraging, terwijl die van Markit op een onveranderd groeitempo wezen.

Verder is de agenda leeg. Volgende week trappen de Amerikaanse grootbanken het cijferseizoen af.

De euro/dollar handelde op 1,1845.

Bedrijfsnieuws

De Chinese taxi-app Didi Chuxing, pas sinds vorige week genoteerd in de VS, zal circa 20 procent lager openen, nadat het bedrijf in aanvaring is gekomen met de Chinese toezichthouder. Die riep grote app stores op Didi te verwijderen, omdat het taxibedrijf niet goed omgaat met data van zijn gebruikers.

Ook heeft de Chinese toezichthouder Full Truck Alliance en Kanzhun op de korrel, die net als Didi in de VS zijn genoteerd. Die eerste opent vermoedelijk 16 procent lager en levert meer dan 10 procent is, zo wijzen de indicaties uit.

Slotstanden

De Dow Jones index steeg vrijdag 0,4 procent naar 34.786,35 punten. De S&P 500 index won 0,8 procent op 4.352,34 punten en de Nasdaq 0,8 procent op 14.639,33 punten.