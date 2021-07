Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht lager op een relatief rustige handelsdag in afwachting van het kwartaalcijferseizoen dat volgende week begint.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 455,90 punten. De Duitse DAX liet een plus zien van 0,1 procent naar 15.609,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,3 procent met een stand van 6.537,43 punten. De Britse FTSE daalde dinsdag 0,2 procent naar 7.150,13 punten.

De Duitse fabrieksorders liepen in mei met 3,7 procent op maandbasis stevig terug. De daling was onverwacht. In de voorspellingen werd rekening gehouden met een plus van 1,0 procent. "Teleurstellend", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING. Toch vindt hij dit geen reden voor zorgen, omdat de link tussen fabrieksorders en productie tegenwoordig niet meer heel sterk is.



De Duitse ZEW-verwachtingsindex in juli daalde veel meer dan verwacht en kwam uit op 63,3 tegen 79,8 in juni en een verwachte indexstand van 75,0.

De detailhandelsverkopen van de eurozone in mei stegen op maandbasis met 4,6 procent na een daling in april met 3,9 procent.

In de Verenigde Staten verschijnen dinsdag de twee inkoopmanagersindices van Markit en ISM voor de dienstensector over juni.

Olie noteerde dinsdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,6 procent in het groen op 76,35 dollar, terwijl voor een september-future Brent 77,31 dollar werd betaald, een stijging van 0,2 procent. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten konden het maandag opnieuw niet eens worden over een verhoging van de productie en verdere besprekingen zijn voorlopig afgeblazen. De Verenigde Arabische Emiraten krijgen de schuld doordat zij een hoger productieniveau eisen ten koste van vooral Saoedi-Arabië.

De euro/dollar noteerde op 1,1837. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1889 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,1866 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Alstom verwacht een significant negatieve vrije kasstroom in boekjaar 2022, vanwege de integratie van Bombardier Transportation. De impact van probleemcontracten en vertragingen bij Bombardier ligt veel hoger dan waar analisten van Deutsche Bank rekening mee hielden. De koers van het aandeel Alstom noteerde 4,2 procent lager.

In Frankfurt lag de koers van het aandeel Frisenius Medical Care met een verlies van 3,8 procent stevig onder vuur. Koerswinst was weggelegd voor het aandeel Vonovia, dat 3,0 procent steeg.

In Parijs stegen de koersen van het aandelen Carrefour en STMicroelectronics met ruim 3 procent. In Amsterdam toonde de koers van het aandeel Prosus herstel, met een winst van 0,5 procent. De koers van het aandeel Aperam was in Brissel de koploper met een stijging van 3,1 procent na een koopaanbeveling van Credit Suisse.

Ocado Group heeft in het eerste halfjaar het verlies significant teruggebracht, waarna de outlook voor heel het jaar werd gehandhaafd. Het aandeel steeg in Londen met 2,2 procent in koers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,6 procent in het groen.

Wall Street was maandag gesloten in verband met Onafhankelijkheidsdag.