Beursblik: toegenomen onzekerheid op oliemarkt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De onenigheid binnen OPEC+ zal in de komende maanden tot veel onzekerheid leiden als er niet snel een oplossing komt. Dit stelt analist Warren Patterson van ING dinsdag. Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten konden het maandag opnieuw niet eens worden over een verhoging van de productie en verdere besprekingen zijn voorlopig afgeblazen. De Verenigde Arabische Emiraten krijgen de schuld doordat zij een hoger productieniveau eisen ten koste van vooral Saoedi-Arabië. Patterson verwacht dat de onzekerheid toeneemt in de komende maanden, hetgeen gepaard zal gaan met de nodige volatiliteit in de olieprijzen, als er niet spoedig een oplossing komt voor het meningsverschil. Desondanks zullen de huidige voorraden aangewend blijven worden, ongeacht of de productie gelijk blijft of wordt verhoogd met 400 miljoen vaten per maand. Dit zal de olieprijzen op korte termijn ondersteunen, zo voorziet de analist. ING verhoogde de ramingen voor de olieprijzen op korte termijn. Voor Brent verwacht ING een gemiddelde prijs van 75 dollar per vat in het derde kwartaal, maar het risico op uitschieters wordt volgens Patterson wel groter gezien de huidige onzekerheden. Voor het vierde kwartaal blijft ING mikken op een gemiddelde prijs van 70 dollar per vat, ervan uitgaande dat OPEC+ uiteindelijk tot een deal komt. “Gebruikers zullen de druk op OPEC+ opvoeren om de productie te verhogen", aldus de analist. Pas als de onenigheid binnen het oliekartel langer aanhoudt, kunnen de olieprijzen significant verzwakken, zo voorziet ING. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.