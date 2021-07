Valuta: euro in balans

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag stabiel rond 1,1850 dollar in afwachting van al dan niet nieuwe monetaire inzichten.

"Het accent ligt in deze relatief rustige week op de notulen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank naar aanleiding van hun meeste recent beleidsvergaderingen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Daarnaast heeft de ECB deze week een strategische bijeenkomst en houdt voorzitter Christine Lagarde vrijdag een toespraak. Wij verwachten geen inzichten die de markt in beweging zetten," aldus de handelaar, die dinsdag sprake van een rustige en zelfverzekerde markt.

De Reserve Bank of Australia kondigde vandaag een tapering voor zijn obligatie-inkoopprogramma aan, waarmee de inkoop teruggaat van 5 naar maximaal 4 miljard Australische dollar per week. De bank is nog positiever geworden over de economische ontwikkelingen en vooruitzichten van het land. Het rentebeleid bleef ongewijzigd.

De Duitse fabrieksorders liepen in mei met 3,7 procent op maandbasis stevig terug. De daling was onverwacht. In de voorspellingen werd rekening gehouden met een plus van 1,0 procent. "Teleurstellend", oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING. Toch vindt hij dit geen reden voor zorgen, omdat de link tussen fabrieksorders en productie tegenwoordig niet meer heel sterk is.



De Duitse ZEW-verwachtingsindex in juli daalde veel meer dan verwacht en kwam uit op 63,3 tegen 79,8 in juni en een verwachte indexstand van 75,0.

De detailhandelsverkopen van de eurozone in mei stegen op maandbasis met 4,6 procent na een daling in april met 3,9 procent.

In de Verenigde Staten verschijnen dinsdag de twee inkoopmanagersindices van Markit en ISM voor de dienstensector over juni.

Spreker met relevantie is vandaag alleen de vice-voorzitter van de Europese Centrale Bank Luis de Guindos.

De euro noteerde dinsdag vlak op 1,1851 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8554 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3851 dollar.