Beursupdate: bescheiden winsten in Amsterdam

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend fractioneel hoger. Rond de klok van elf uur koerste de AEX op 734,17 punten.

De ondertoon op de beurzen blijft nog steeds positief, zo merken diverse analisten op. Vooral particulieren blijven geld in aandelen stoppen. Zo werd in de maand juni nog 28 miljard dollar in aandelen en indextrackers gestoken, zo blijkt uit cijfers van Vanda Research. Sinds 2014 was deze instroom niet zo hoog als in de afgelopen maand.

Dit onderstreept de aanhoudende invloed van particulieren op de wereldwijde beurzen. De coronacrisis trok veel nieuwe beleggers aan, maar marktanalisten hadden verwacht dat zij zich ook weer zouden terugtrekken zodra de economie zou heropenen. Desondanks blijft het aantal individuele beleggers groeien. Zo werden in de eerste helft van dit jaar al meer dan 10 miljoen nieuwe beleggingsaccounts geopend, zo blijkt uit schattingen van JMP Securities, vergelijkbaar met het aantal in heel 2020.

"Particuliere beleggers zijn nog steeds zeer optimistisch", aldus topman Jason Goepfert van Sundial Capital Research, dat het sentiment onder particulieren en institutionele beleggers meet. Volgens Goepfert verwacht bijna 70 procent van de particuliere beleggers dat Amerikaanse aandelen zullen stijgen in de komende drie maanden, terwijl slechts 44 procent van de professionele handelaars daarvan overtuigd is.

Het enthousiasme van particuliere beleggers staat evenwel in schril contrast met professionele beleggers, die zich steeds meer zorgen maken over de vooruitzichten. Met name de inflatie is onder die laatsten een punt van zorg. Met een sterk aantrekkende groei en inflatie, mede door de oplopende energieprijzen, zal de druk op de centrale bankiers de komende maanden steeds verder toenemen om aan de rem te trekken volgens ING.

"Het is niet de vraag óf centrale banken de geldkraan iets zullen dichtdraaien maar wannéér", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1850.

De olieprijzen stegen met 1,9 procent. "Zoals gevreesd bereikte OPEC+ geen akkoord over een productieverhoging gisteren en de vergadering eindigde met een meningsverschil tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten", aldus analisten van SEB. "De Verenigde Arabische Emiraten willen op lange termijn hun productie kunnen verhogen." De olieprijs steeg na de vergadering tot het hoogste niveau in drie jaar, zo merkte SEB op.

Vandaag worden in de VS de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in juni vrijgegeven. Daarnaast kunnen de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index en de detailhandelsverkopen in de eurozone op aandacht van beleggers rekenen.

De Duitse fabrieksorders daalden in mei onverwacht. “Teleurstellend”, oordeelde econoom Carsten Brzeski van ING. Toch vindt hij dit geen reden voor zorgen, omdat de link tussen fabrieksorders en productie tegenwoordig niet meer heel sterk is.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen won Royal Dutch Shell dankzij oplopende olieprijzen 1,3 procent. Prosus won daarnaast 1,4 procent, na de afstraffing op maandag. Signify was vanochtend de gebeten hond met een verlies van 2,8 procent op 52,44 euro. Citi Research verlaagde het advies van Kopen naar Neutraal.

In de AMX profiteerde Aperam van het positieve sentiment voor grondstoffenfondsen met een stijging van meer dan 3,8 procent. Ook kreeg Aperam een koopadvies van Credit Suisse. Oliedienstverlener SBM Offshore won 1,0 procent. Aalberts daalde 1,0 procent.

In de AScX won Sif 1,4 procent. Vivoryon verloor 3,4 procent. Lupus meldde een kleiner belang in het biotechbedrijf.

Het lokaal genoteerde Fastned heeft tien nieuwe locaties verworven direct aan de op- en afritten van enkele Vlaamse snelwegen. Het aandeel steeg 2,6 procent.