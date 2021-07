Beursblik: Credit Suisse zet Aperam op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het advies voor Aperam verhoogd van Neutraal naar Outperform en het koersdoel van 36,00 naar 49,00 euro. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van de Zwitserse bank. Credit Suisse verlaagde het advies voor Acerinox naar Neutraal en handhaafde Outokumpu op de verkooplijst. Credit Suisse wordt voorzichtiger over de sector roestvast staal, hoewel het herstel zal doorzetten in 2021, vooral in China en West-Europa. "Veel groei en winstverbeteringen zijn al ingeprijsd", aldus de bank, die sinds november 2020 positief over de sector is. "Onder deze omstandigheden verkiezen wij aandelen die meer defensief zijn, zoals Aperam", aldus de analisten die Aperam vanaf nu als sectorfavoriet bestempelen. Het aandeel Aperam steeg dinsdag 3,3 procent naar 47,06 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

