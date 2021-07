Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting neutraal van start. De olieprijzen zitten vanochtend in de lift, nadat een overleg van OPEC+ op niets uitliep.

Maandag koerste de AEX nog bijna onveranderd op 733,99 punten, na een stuurloze handelsdag doordat de Amerikaanse beurzen gesloten bleven vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag op zondag. Al bijna 2 weken koerst de index nu binnen een smalle bandbreedte van grofweg 730 tot 735 punten.

Ook in Azië hebben de beurzen vanochtend moeite om richting te kiezen en de indices blijven per saldo dicht bij huis. De Amerikaanse olie-future koerst daarentegen in de Aziatische handel met 2 procent overtuigend hoger op 76,67 dollar per vat.

Het OPEC kartel en zijn bondgenoten konden het maandag niet eens worden over een verhoging van de productie en verdere besprekingen zijn voorlopig afgeblazen. De Verenigde Arabische Emiraten krijgen de zwarte piet toegespeeld doordat zij een hoger productieniveau eisen ten koste van vooral Saoedi-Arabië.

Onenigheid binnen de OPEC leidt normaal gesproken tot een daling van de olieprijzen, maar daar was vanochtend dus geen sprake van en het zwarte goud noteert op het hoogste niveau in jaren. Sinds november vorig jaar is de prijs nu ruimschoots verdubbeld. Beleggers rekenen erop dat de leden van het kartel en zijn bondgenoten zich voorlopig aan de eerder afgesproken productiebeperkingen zullen houden.

“De inschatting dat OPEC+ vanaf augustus geen extra aanbod aan de markt toevoegt, ondersteunt de olieprijs, maar onzekerheid overheerst over de daadwerkelijke acties van de OPEC+ leden vanaf volgende maand", zei olie-analist Toshitaka Tazawa van grondstoffenspecialist Fujitomi.

De oplopende olieprijzen weerspiegelen ook de sterke vraag die het gevolg is van de heropening van economieën.

Dat de economie in de lift zit, werd maandag nog bevestigd door overwegend sterke inkoopdata uit Europa. Nadat vorige week de industrie in de eurozone al harder bleek gegroeid in juni, werd gisteren bekend dat ook de dienstensector afgelopen maand een versnelling hoger schakelde. Econoom Chris Williamson van Markit waarschuwde er wel voor dat ook de inflatiedruk is toegenomen.

Centrale banken wereldwijd blijven echter economieën monetair ondersteunen en de Reserve Bank of Australia was daar vanochtend geen uitzondering op. De centrale bank handhaafde de historische lage rente, maar besloot wel het obligatie-opkoopprogramma iets terug te schroeven.

Vandaag worden ook in de VS de inkoopmanagersindices voor de dienstensector in juni vrijgegeven. Daarnaast kunnen de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index en de detailhandelsverkopen in de eurozone op aandacht van beleggers rekenen.

Bedrijfsnieuws

Credit Suisse verhoogde het advies voor Aperam van Neutraal naar Outperform. Het koersdoel werd daarbij opgehoogd van 36,00 naar 49,00 euro.

Alfen gaat samen met Unisun Energy een zonnepark ontwikkelen voor de Rotterdamse luchthaven.

Fastned heeft tien nieuwe locaties verworven direct aan de op- en afritten van enkele Vlaamse snelwegen.

Renewi gaat een groene obligatie uitgeven en de afval- en recyclingspecialist wil daarmee tot 125 miljoen euro ophalen bij particuliere beleggers in België en Luxemburg.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 index steeg vrijdag 0,8 procent tot 4.352,38 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.786,35 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 14.639,33 punten.