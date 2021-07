Beursnieuweling New Amsterdam Invest haalt 49 miljoen op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) New Amsterdam Invest krijgt via een zogeheten Special Purpose Acquisition Company vandaag een notering aan de beurs van Amsterdam en haalt daarmee bijna 50 miljoen euro op. Dit maakte het bedrijf dinsdag bekend. New Amsterdam Invest plaatste 2.455.125 units tegen 20,00 euro per stuk. Elke unit bestaat uit twee aandelen en twee warrants. Eerder al liet de beursaspirant weten tussen de 1,25 en 2,5 miljoen units te willen uitgeven om zo tot 50 miljoen euro op te halen. De uitgifte leverde uiteindelijk in totaal 49,1 miljoen euro op. De onderneming wil met deze opbrengst een significant belang verwerven in een bedrijf dat actief is in de vastgoedmarkt van Nederland, Duitsland, het VK of de VS. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

