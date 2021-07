Fastned verwerft 10 nieuwe locaties langs Belgische snelweg Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Fastned heeft tien nieuwe locaties verworven direct aan de op- en afritten van enkele Vlaamse snelwegen. Dit maakte het Nederlandse snellaadbedrijf dinsdagochtend bekend. Aan deze toekenning van locaties door de Vlaams minister voor Mobiliteit, Lydia Peeters, is ook een BENEFIC subsidie gekoppeld van 0,6 miljoen euro. Op de locaties is Fastned van plan om snellaadstations realiseren waar honderden elektrische voertuigen per dag kunnen opladen met een laadsnelheid tot 300 kW. Het Europese project BENEFIC heeft in februari van dit jaar een derde projectoproep gelanceerd voor infrastructuur voor milieuvriendelijke voer- en vaartuigen. Overheden en privébedrijven konden in aanmerking komen voor subsidies voor de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Voor deze projectoproep is een maximum subsidiebedrag van 1,77 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tot 20 procent van de investeringskosten worden gesubsidieerd, aldus Fastned. Minister Peeters heeft volgens Fastned de ambitie om tegen 2025 35.000 extra laadpalen te realiseren in Vlaanderen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

