Centrale bank van Australie gaat taperen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Australië heeft opnieuw het rentebeleid ongewijzigd gelaten en besloten om het inkoopprogramma door te zetten, maar de obligatie-inkoop per week wel in te perken. Dit bleek dinsdag uit het laatste rentebesluit van de Reserve Bank of Australia. Dit betekent dat de bank door gaat met het inkoopprogramma voor obligaties na afronding van het lopende programma begin september, waarna elke week tot ten minste half november voor 4 miljard Australische dollar aan obligaties uit de markt wordt gehaald. Dat was 5 miljard dollar. Half november wordt vervolgens opnieuw gekeken wat het inkoopbeleid wordt. Met de handhaving van de rendementsdoelstelling van 10 basispunten voor de staatsobligatie van april 2024, denkt de RBA de korte rente laag te houden en daarmee ook de leenkosten voor de staat. De economie van Australië heeft zich volgens de RBA sterker hersteld dan verwacht en vermoedelijk houdt deze trend aan. De vooruitzichten voor investeringen zijn verbeterd, terwijl huishoudens en bedrijven hun balansen goed op orde hebben. Het nationaal inkomen wordt ondersteund door de hoge grondstofprijzen. Op de korte termijn bestaat er volgens de RBA wel onzekerheid over de recent corona-uitbraken en diverse beperkende maatregelen die daarmee verband houden. Niettemin lijken die onzekerheden beperkt, terwijl de economie snel opveert, aldus het beleidsorgaan. De arbeidsmarkt heeft zich sneller dan verwacht hersteld met een werkloosheidspercentage van 5,1 procent in mei. Om volledige werkgelegenheid te bereiken zal de bank het rentebeleid handhaven totdat de doelstelling van een inflatie van 2 tot 3 procent is bereikt. Ondanks deze trend blijven de inflatie en de lonen zich matig ontwikkelen. Voor 2021 wordt een onderliggende inflatie verwacht van 1,5 procent en van 2,0 procent voor medio 2023. Voor de drie maanden tot en met juni van dit jaar wordt even een inflatie verwacht van circa 3,5 procent op basis van een tijdelijk effect van het terugdraaien van prijsverlagingen die een jaar terug werden genomen om de pandemie het hoofd te bieden. Verder is tot nog toe onder het op 30 juni afgeronde zogeheten Term Funding Facility 188 miljard Australische dollar opgenomen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

