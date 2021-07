Europese beurzen veren op

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn maandag tijdens de tweede helft van de handelsdag opgeveerd, nadat ze de dag nog terughoudend begonnen.



De Stoxx Europe 600 index sloot uiteindelijk 0,3 procent hoger op 458,36 punten. De Duitse DAX steeg 0,1 procent bij een slot van 15.661,97 punten, de Franse CAC 40 won 0,2 procent tot 6.567,54 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 0,6 procent hoger op 7.164,91 punten.

Marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade wees op de lage volumes omdat Wall Street de deuren maandag gesloten houdt vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten op zondag.

Volgens IG-analist Josh Mahony waren olie- en mijnbouwaandelen in trek, in afwachting van de nieuwe ronde gesprekken die OPEC en zijn bondgenoten maandag houden over de olieproductie. Laatste onbevestigde berichten melden echter dat de vergadering niet doorgaat.

Dat de olieprijs maandag stijgt, weliswaar in de elektronische handel, is volgens Mahony een teken dat beleggers "er vertrouwen in hebben dat Saoedi-Arabië erin zal slagen om de Verenigde Arabische Emiraten aan hun kant te krijgen."

Saoedi-Arabië, met steun van Rusland en anderen, wil de productie in de komende paar maanden verhogen, maar ook de bredere overeenkomst over een gezamenlijke productiebeperking in stand houden tot eind 2022, met het oog op stabiliteit.

De Verenigde Arabische Emiraten steunt slechts de verhoging op korte termijn en eist betere voorwaarden voor zichzelf voor 2022.

In afwachting van een uitkomst, blijft CIO Mark Haefele van UBS energie-aandelen prefereren, samen met andere cyclische namen zoals de financials.

Dat de economie in de lift zit, werd maandag bevestigd door overwegend sterke inkoopdata uit Europa. Nadat vorige week de industrie in de eurozone al harder bleek gegroeid in juni, werd vanochtend bekend dat ook de dienstensector afgelopen maand een versnelling hoger schakelde. Maar econoom Chris Williamson van Markit waarschuwde ook dat de inflatiedruk is toegenomen.

De index die de activiteit van de dienstensector van de muntunie meet, kwam in juni uit op 58,3 tegen 55,2 in mei. Een voorlopige meting voor juni wees nog op een indexstand van 58,0.

De Britse dienstensector liet over de maand juni wel een lichte groeivertraging zien. De inkoopmanagersindex daalde van 62,9 tot 62,4.

De euro/dollar handelde maandag rond het Europese slot op 1,1863.

Bedrijfsnieuws

Energie- en bankaandelen noteerden maandag in heel Europa hoger, met winsten van 1 tot ruim 2 procent voor BP, Royal Dutch Shell, Deutsche Bank en Société Générale.

Kepler Cheuvreux heeft het advies op KBC verhoogd van Reduceren naar Houden alsook het koersdoel van 57,10 naar 63,00 euro. Volgens Kepler is het aandeel KBC achtergebleven op de koersstijging van sectorgenoten dit jaar. Het aandeel van de Belgische bank steeg 1,7 procent.

In Amsterdam verloor Prosus 6,1 procent. Bij de internetinvesteerder, met een aanzienlijk belang in Tencent, heeft de angst voor de Chinese toezichthouder weer de kop opgestoken. Beursnieuweling Didi wordt onderzocht door de Chinese toezichthouder voor het internet. Grote app stores is opgedragen de app van de taxidienst te verwijderen totdat Didi conform de wetgeving omdat met gebruikersdata. Daarnaast zou de Chinese mededingingswaakhond een fusie tussen de grootste Chinese gameplatforms Huya en DouYu niet willen goedkeuren. Tencent is van beide bedrijven een belangrijke aandeelhouder.

Aandelen van Wm. Morrison stegen in Londen 11,6 procent. Apollo Management overweegt ook een overnamebod op de Britse supermarktketen, nadat het bedrijf eigenlijk al een akkoord bereikte met Fortress over een overname van 254 pence per aandeel Morrison in contanten. Dat komt neer op een totaal van 6,3 miljard Britse pond.

NN Group neemt de activiteiten van MetLife in Polen en Griekenland over voor 584 miljoen euro. Dat maakte de Nederlandse verzekeraar maandag bekend. De overname versterkt de marktpositie van NN in twee "aantrekkelijke Europese groeimarkten", stelde de verzekeraar. Het bod was eind vorige maand al aangekondigd. NN Group steeg 1,5 procent.