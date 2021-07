AEX licht hoger na stuurloze dag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is de nieuwe beursweek met een bescheiden winst begonnen. Bij een slot van 733,99 punten, won de AEX 0,1 procent.

Volgens technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING is het korte termijn beeld voor de AEX rommelig.

"We moeten serieus rekening houden met bodemvorming boven de 725 punten op de korte termijn. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de uiteindelijke top in de AEX-index wat hoger komt te liggen dan eerder is ingeschat."

ING raadt beleggers dan ook aan om de kortetermijnkracht in de aandelenmarkten te gebruiken "om een overwogen positie in aandelen af te bouwen."

Maandag was een stuurloze dag voor de beurzen omdat Wall Street maandag gesloten blijft vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag in de Verenigde Staten op zondag.

Op macro-economisch vlak was er aandacht voor Europese inkoopdata. Nadat vorige week de industrie in de eurozone al harder bleek gegroeid in juni, werd maandag bekend dat ook de dienstensector afgelopen maand een versnelling hoger schakelde. Maar econoom Chris Williamson waarschuwde ook dat de inflatiedruk is toegenomen.

In het kader van het beleidspad van de Fed zullen beleggers later deze week vooral kijken naar de notulen van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank.

"Een steeds groter aantal bestuurders praat over terugschaling van het ruime monetaire beleid, vooral in de VS. Voorlopig leggen financiële markten dat naast zich neer, maar dat kan op enig moment veranderen. Een klein zinnetje in de notulen kan hiervoor al voldoende zijn", volgens econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Belangrijk zijn volgens Aben ook de onderhandelingen over nieuwe productie-afspraken tussen de OPEC en zijn bondgenoten.

"De woorden die over en weer worden geslingerd tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten doen markten vrezen voor een te beperkte verhoging van de olieproductie. Met een fors hogere olieprijs tot gevolg, wat niet ideaal is in een omgeving waarin inflatie een centraal thema is bij beleggers.

Andersom kan, in een extreem scenario, een totaal mislukken van de onderhandelingen ertoe leiden dat geen land zich nog gehouden voelt aan eerder overeengekomen productiebeperkingen. De olieproductie wordt ongecontroleerd opgevoerd met een lagere olieprijs tot gevolg. Afwachten of er deze week alsnog een compromis uit de bus komt", aldus Aben.

De prijs voor een vat West Texas Intermediate bewoog maandag in een louter elektronische handel een procent hoger en handhaafde zich daarmee rond de 76 dollar. De euro/dollar noteerde vrij stabiel rond 1,1863.

Stijgers en dalers

In de AEX gingen Aegon en ASR aan kop met winsten tot 2,5 procent.

NN Group steeg 1,7 procent. De Nederlandse verzekeraar koopt de Griekse en Poolse activiteiten van MetLife voor 584 miljoen euro. Zo versterkt NN zich in twee "aantrekkelijke Europese groeimarkten”.

Onderaan noteerde Prosus, met een verlies van bijna 6 procent. Bij de internetinvesteerder, met een aanzienlijk belang in Tencent, heeft de angst voor de Chinese toezichthouder weer de kop opgestoken. Beursnieuweling Didi wordt onderzocht door de Chinese toezichthouder. Grote app stores is opgedragen de app van de taxidienst te verwijderen totdat Didi conform de wetgeving omgaat met gebruikersdata.

In de AMX gingen Flow Traders en ABN AMRO 2 procent hoger en won koploper Air France-KLM zelfs meer dan 2 procent. Een omvangrijke desinvestering leverde Aalberts een koerswinst op van minder dan een half procent.

De verliezen in de AMX waren vrij beperkt. Hekkensluiter Fagron leverde 1,5 procent in.

Bij de smallcaps ging Vivoryon zo'n 7 procent hoger en won Sif zelfs bijna 8 procent. Sif werd door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet en ook het koersdoel werd verhoogd. Accell leverde zo'n 3 procent in.

Het lokaal genoteerde DGB steeg 10 procent. Dutch Green Business Group heeft nu meer dan 155.000 ton CO2-compensaties op de balans. Holland Colours werd 4 procent duurder. In beide gevallen ging het om kleine handelsvolumes.