Wall Street dicht na Onafhankelijkheidsdag

(ABM FN-Dow Jones) De beursvloer op Wall Street blijft maandag nog leeg, nadat de Amerikanen zondag Onafhankelijkheidsdag vierden.

Vrijdag sloten de beurzen in New York nog overtuigend hoger na een sterk banenrapport uit de Verenigde Staten.

Uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van arbeid bleek dat het aantal banen in juni is gestegen met 850.000, terwijl de markt rekende op een stijging met 706.000 banen. Het werkloosheidspercentage noteerde op 5,9 procent, tegen een verwachte 5,6 procent. Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak van een net banenrapport.

"Met deze stijging wordt niemand nerveus en is iedereen binnen het beleidsorgaan [van de Fed] tevreden", aldus Marey.

Analist Ima Sammani van Monex Europe benadrukte dat het werkloosheidspercentage niet daalde. Dit geeft dan ook geen aanleiding voor eerdere renteverhogingen door de Federal Reserve en hogere Amerikaanse rentes, aldus de analist.

In het kader van het beleidspad van de Fed zullen beleggers later deze week de notulen van de laatste vergadering van de Amerikaanse centrale bank flink bestuderen.

"Een steeds groter aantal bestuurders praat over terugschaling van het ruime monetaire beleid, vooral in de VS. Voorlopig leggen financiële markten dat naast zich neer, maar dat kan op enig moment veranderen. Een klein zinnetje in de notulen kan hiervoor al voldoende zijn", aldus econoom Luc Aben van Van Lanschot Kempen.

Belangrijk zijn volgens Aben ook de onderhandelingen over nieuwe productie-afspraken tussen de OPEC en zijn bondgenoten.

"De woorden die over en weer worden geslingerd tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten doen markten vrezen voor een te beperkte verhoging van de olieproductie. Met een fors hogere olieprijs tot gevolg, wat niet ideaal is in een omgeving waarin inflatie een centraal thema is bij beleggers.

Andersom kan, in een extreem scenario, een totaal mislukken van de onderhandelingen ertoe leiden dat geen land zich nog gehouden voelt aan eerder overeengekomen productiebeperkingen. De olieproductie wordt ongecontroleerd opgevoerd met een lagere olieprijs tot gevolg. "Afwachten of er deze week alsnog een compromis uit de bus komt", aldus Aben.

De prijs voor een vat West Texas Intermediate bewoog maandag in een louter elektronische handel licht hoger en handhaafde zich daarmee boven de 75 dollar. De euro/dollar noteerde vrij stabiel rond 1,1861.

Qua bedrijfsnieuws is het komende week vermoedelijk nog vrij rustig, waarna volgende week het kwartaalcijferseizoen in de VS aftrapt met onder meer de Amerikaanse grootbanken.

Slotstanden Wall Street vrijdag

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag hoger gesloten, na een overtuigend banenrapport uit de VS. De S&P 500 index steeg 0,8 procent tot 4.352,34 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.786,35 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 14.639,33 punten.