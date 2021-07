Video: investeringsuitgaven luiden nieuw tijdperk in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het ziet ernaar uit dat de bedrijfsinvesteringen de komende kwartalen fors zullen aantrekken, wat in schril contrast staat met de vorige cyclus. Dit verwacht beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management. "In de nasleep van de financiële crisis hinderden zwakke uitgaven de groei in belangrijke mate, waardoor de bedrijfsinvesteringen in de VS bijna vijf jaar lang niet het niveau van 2008 bereikten." Na de enorme steun van beleidsmakers en met een economie die nu snel aantrekt, lijken Amerikaanse bedrijven aan vertrouwen te winnen. De plannen voor kapitaaluitgaven nemen toe en analisten verwachten een sterke versnelling van de investeringen. Een aanhoudende inflatiepiek is momenteel mogelijk het grootste neerwaartse risico voor beleggers, waarschuwt Juvyns, maar de investeringsuitgaven vormen het voornaamste opwaartse risico, aangezien ze het begin kunnen inluiden van een nieuw tijdperk van productiviteitsgroei en de inflatiedruk kunnen helpen verlichten. Klik hier voor: investeringsuitgaven luiden nieuw tijdperk in ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

