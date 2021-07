Valuta: startschot komkommertijd klinkt

(ABM FN-Dow Jones) Op de valutamarkt is het maandag rustig, nu de Amerikanen een vrije dag hebben door Onafhankelijkheidsdag, hoewel die eigenlijk al op zondag was.

Er komen relatief weinig macro-economische berichten in de Verenigde Staten deze week, zei analist Teeuwe Mevissen van Rabobank vanuit Warschau tegen ABM Financial News.

In tegenstelling tot in Nederland krijgt men in de VS, net als in Engeland, wel een dag extra vrij als een nationale feestdag in het weekend valt.

Hoe dan ook behoren dagen waarop de markt in de VS gesloten is vaak tot de saaiste marktdagen.

De euro/dollar stond licht hoger op 1,1869.

Begin juli luidt vaak het startschot voor de komkommertijd, omdat regeringen op reces gaan en valutahandelaren vakantie nemen, zei Mevissen. Hooguit de dunnere volumes kunnen voor wat sterkere uitslagen zorgen door de lagere liquiditeit in de markt.

Het voornaamste nieuws voor de valutamarkt komt deze week van de notulen van de Federal Reserve, die woensdagavond worden gepubliceerd en dus donderdag pas hun impact zullen maken op de Europese markt.

Ook het maandelijks JOLTS-rapport over het aantal vacatures zal met aandacht worden bekeken, voor een indicatie van de Amerikaanse arbeidsmarkt, die in belangrijke mate bepalend is voor het monetaire beleid van de Fed. De wekelijkse aanvragen voor nieuwe werkloosheidsuitkeringen zullen ook aandacht krijgen, voorziet Mevissen.

Vanuit Europa is er maandag een inkoopmanagersindex voor de eurozone, met een nieuwe schatting die meestal vrij dicht bij huis blijft, ten opzichte van de eerdere schatting.

Een belangrijk top van de G20 kan begin volgende week nog wel nieuws opleveren. Daar zullen de plannen voor een minimumbelasting voor multinationals, die worden gesteund door 30 landen, worden besproken. "Het is wel vreemd dat banken en de oliesector worden uitgesloten van deze afspraken, maar het is een trendbreuk ten opzichte van de neoliberale agenda", zei Mevissen.

Ook de vaccinatie tegen het coronavirus in armere landen ten zuiden van de evenaar zal een gespreksonderwerp worden en de verontrustend hoge temperaturen die onder andere in Canada en de Verenigde Staten zijn gemeten en die wijzen op grote gevolgen van de klimaatverandering. "Een hittegolf van bijna 50 graden Celsius in Canada, daar schrok ik zelf ook wel een beetje van", aldus Mevissen.