Beursupdate: Prosus onderuit op rustig Damrak

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandagochtend rustig aan. De AEX daalde richting het eind van de ochtend 0,2 procent tot 732,36 punten. Ook vanmiddag belooft het niet erg druk te worden, nu Wall Street de deuren gesloten houdt in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag op zondag. Nadat vorige week de industrie in de eurozone al harder bleek gegroeid in juni, werd vanochtend bekend dat ook de dienstensector afgelopen maand een versnelling hoger schakelde. Maar econoom Chris Williamson waarschuwde ook dat de inflatiedruk is toegenomen. De euro/dollar handelde op 1,1873. Olie werd iets duurder. Oliehandelaren wachten nog altijd op witte rook uit Wenen, waar OPEC+ ook vandaag zal vergaderen over hun productie-afspraken voor de komende periode. Saoedi-Arabië, met steun van Rusland en anderen, wil de productie in de komende paar maanden verhogen, maar ook de bredere overeenkomst over een gezamenlijke productiebeperking in stand houden tot eind 2022, met het oog op stabiliteit. De Verenigde Arabische Emiraten steunt slechts de verhoging op korte termijn en eist betere voorwaarden voor zichzelf voor 2022. In afwachting van een uitkomst, blijft CIO Mark Haefele van UBS energie-aandelen prefereren, samen met andere cyclische namen zoals de financials. Stijgers en dalers In de AEX gingen ArcelorMittal en ASMI aan kop met een koerswinst van ruim een procent. NN Group steeg 0,7 procent. De Nederlandse verzekeraar koopt de Griekse en Poolse activiteiten van MetLife voor 584 miljoen euro. Zo versterkt NN zich in twee "aantrekkelijke Europese groeimarkten". Onderaan noteerde Prosus, met een verlies van bijna 5 procent. Bij de internetinvesteerder, met een aanzienlijk belang in Tencent, heeft de angst voor de Chinese toezichthouder weer de kop opgestoken. Beursnieuweling Didi wordt onderzocht door de Chinese toezichthouder voor het internet. Grote app stores is opgedragen de app van de taxidienst te verwijderen totdat Didi conform de wetgeving omdat met gebruikersdata. In de AMX ging Aperam 2,5 procent hoger en wonnen Arcadis en JDE Peet's ruim een procent. Een omvangrijke desinvestering leverde Aalberts een lichte koerswinst op van 0,1 procent. Onderaan in de Midkap noteerden Corbion en InPost met verliezen van 1 tot 2 procent. Bij de smallcaps ging Vivoryon meer dan 6 procent hoger en won Sif 3 procent. Sif werd door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet en ook het koersdoel werd verhoogd. Accell leverde zo'n 4 procent in. Het lokaal genoteerde DGB steeg 10 procent. Dutch Green Business Group heeft nu meer dan 155.000 ton CO2-compensaties op de balans. Holland Colours werd 4 procent duurder. In beide gevallen ging het om kleine handelsvolumes. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

