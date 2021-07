Value8 verkoopt belang in Novisource door Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Value8 heeft zijn recent verworven belang in Novisource doorverkocht aan Morefield Group en MKB Nedsense. Dit werd maandag gemeld. Eind juni verwierf Value8 een meerderheidsbelang in Novisource. Toen werd al aangegeven dat Value8 van plan was een deel van aandelen tegen dezelfde prijs door te verkopen aan Morefield en MKB Nedsense. Morefield vergrootte het belang in Novisource tot 29,7 procent, door de aankoop van 1,5 miljoen aandelen voor 1 euro per stuk. Eind december had Morefield al een belang van 16,9 procent genomen. Morefield financiert de aanvullende deelneming door 6,25 miljoen eigen aandelen uit te geven voor 0,24 euro per stuk. Ook MKB Nedsense koopt 1,5 miljoen aandelen Novisource van Value8 voor 1,5 miljoen euro. Om de overname te kunnen financieren geeft MKB nieuwe aandelen uit tegen 0,15 euro per aandeel. Het aantal uitstaande aandelenkapitaal zal daardoor met 10 miljoen aandelen toenemen. Het aandeel Novisource noteert momenteel 1,24 euro aan Euronext Amsterdam. Morefield staat op 0,38 euro en MKB Nedsense op 0,16 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

