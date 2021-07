Beursupdate: AEX vlak van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 733 punten, terwijl de Midkap ook vlak noteerde. Onder de hoofdaandelen gingen ArcelorMittal en Adyen aan kop met ongeveer een half procent koerswinst. Alleen Prosus was een dissonant met een verlies van 2,7 procent. Beleggers in China maken zich zorgen over mogelijke acties van de toezichthouder die onder meer techigigant Tencent, waar Prosus grootaandeelhouder van is, kan raken. Dit weekend kwam beursnieuweling Didi in conflict met de Chinese toezichthouder. In de AMX verloren Alfen en Air France-KLM meer dan een half procent. Aperam won juist bijna 2 procent. In de AScX won Sif 2 procent. Nedap verloor 1 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

