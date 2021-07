Video: AEX nog altijd op koers voor topvorming Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een rommelig korte termijn beeld voor de AEX Index. Dit zegt technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets maandag voor de camera van ABM Financial News. "We moeten serieus rekening houden met bodemvorming boven de 725 punten op de korte termijn. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de uiteindelijke top in de AEX Index wat hoger komt te liggen dan eerder is ingeschat." Maar de lange termijn maandgrafiek van de S&P500 Index laat volgens Van den Akker zien dat een te vormen top nog steeds de juiste visie is. "Daarom raden we beleggers nog steeds aan om korte termijn kracht in de aandelenmarkten te gebruiken om een overwogen positie in aandelen af te bouwen." Klik hier voor: AEX nog altijd op koers voor topvorming ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.