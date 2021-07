NN koopt Griekse en Poolse tak MetLife Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) NN Group neemt de activiteiten van MetLife in Polen en Griekenland over voor 584 miljoen euro. Dat maakte de Nederlandse verzekeraar maandag bekend. De overname versterkt de marktpositie van NN in twee "aantrekkelijke Europese groeimarkten", stelde de verzekeraar. NN versterkt door de overname naar eigen zeggen zijn toppositie in levensverzekeringen en pensioenen in Polen. Ook zou de groep de grootste levensverzekeraar in Griekenland worden. Het gaat om markten met een lage penetratiegraad, waar dus nog veel mensen geen levens- of pensioenverzekering hebben, merkte CEO David Knibbe van NN Group op. Door de overname krijgt NN er 2,7 miljoen nieuwe klanten bij en 450 nieuwe medewerkers. Ook komen er 1.600 tussenpersonen bij, die gelieerd zijn aan MetLife. "De activiteiten van MetLife sluiten goed aan op die van ons, de culturen passen bij elkaar en de bedrijfsmodellen weerspiegelen elkaar, waardoor de integratie soepel kan verlopen", aldus Knibbe. NN Group verwacht dat de overname in 2024 circa 50 miljoen euro extra kapitaalaanwas zal opleveren, zonder rekening te houden met te behalen synergievoordelen. Die kostenvoordelen schat NN op 20 miljoen euro per jaar voor belastingen. Het rendementspercentage op de investering zal naar verwachting in de dubbele cijfers lopen. Door de aankoop daalt de solvabiliteit met 6 procentpunt, meldde NN. NN meldde eind juni al een bod te hebben uitgebracht, na een bericht daarover van persbureau Bloomberg. Het persbureau repte toen van een bieding van 740 miljoen dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.