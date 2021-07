DGB blijft investeren in herbebossing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accsys

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Green Business Group heeft nu meer dan 155.000 ton CO2-compensaties op de balans. Dat maakte het bedrijf genoteerd op het Damrak maandag in een handelsupdate bekend. Volgens DGB is de onderneming daarmee één van de grootste houders van verhandelbare CO2-compensaties in Nederland. Financiële cijfers werden in de update evenwel niet gedeeld. DGB meent over een sterke projectenpijplijn te beschikken en goed gepositioneerd te zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

