AEX start handelsweek vermoedelijk neutraal

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een vlakke opening tegemoet. Beleggers moeten het vandaag doen zonder Amerikaanse impulsen nu Wall Street de deuren gesloten houdt vanwege Onafhankelijkheidsdag.

De AEX index koerste vrijdag na de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport nog 0,3 procent hoger op 733,55 punten. Een dag eerder scherpte de index nog het intradagrecord aan op 738,10 punten. Al bijna 2 weken koerst de index binnen een smalle bandbreedte van grofweg 730 tot 735 punten.

Op Wall Street sprongen vrijdag de stoplichten op groen, nadat het banenrapport beleggers niet kon verontrusten. Het rapport over juni oogt netjes, oordeelde marktanalist Philip Marey van Rabobank vrijdag tegen ABM Financial News. "Met deze stijging wordt niemand nerveus en is iedereen binnen het beleidsorgaan [van de Federal Reserve] tevreden."

Het aantal nieuwe banen in de VS steeg harder dan verwacht, maar dit resulteerde niet in een daling van de werkloosheid. Het gemiddeld uurloon op maand- en jaarbasis steeg daarnaast conform verwachting met respectievelijk 0,3 procent en 3,6 procent.

Analist Ima Sammani van Monex Europe benadrukte dat de banengroei dan wel erg meeviel, maar dat het werkloosheidspercentage niet daalde. Dit geeft dan ook geen aanleiding voor eerdere renteverhogingen en hogere Amerikaanse rentes, aldus de analiste.

De brede index van de 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, wist vrijdag met een winst van 0,75 procent voor de zevende handelsdag op rij de recordstand aan te scherpen.

In Azië kregen beleggers vanochtend een flink tegenvallend rapport over de Chinese dienstensector in juni te verwerken. De index die de activiteit van de dienstensector van het land meet, kwam volgens Markit in juni uit op 50,3 tegen 55,1 in mei. Dat is de laagste stand sinds april 2020. Een indexstand groter dan 50 wijst op groei, terwijl minder dan 50 krimp betekent.

Later vandaag worden ook in de eurozone de inkoopmanagersindices voor de dienstensector vrijgegeven. Amerika volgt pas morgen, vanwege de viering van Onafhankelijkheidsdag vandaag.

De beurzen in Tokio en Hongkong geven vanochtend ongeveer een half procent prijs. Shanghai en Sydney noteren juist nipt in het groen.

De Amerikaanse olie-future sloot vrijdagavond bijna onveranderd op 75,16 dollar per vat en ook vanochtend komt de future niet van zijn plaats. De markt is al dagen in afwachting van de uitkomst van een vergadering van de OPEC en zijn bondgenoten over een mogelijke versoepeling van de productieverlagingen.

Het kartel en zijn bondgenoten, bekend als OPEC+, stemden vrijdag over een voorstel om de productie van augustus tot december 2021 met ongeveer 2 miljoen vaten per dag te verhogen en de resterende productiebeperkingen te verlengen tot eind 2022. Bezwaren van de Verenigde Arabische Emiraten staan een overeenkomst echter voorlopig in de weg.

"De opstelling van VAE maakt het moeilijk voor de OPEC+-alliantie, die tot nu toe een grote eenheid heeft getoond, waardoor de oliemarkt weer in evenwicht is gebracht na de ineenstorting van de vraag [door de coronacrisis]", schreven analisten van ANZ Research. "Een breuk zou kunnen resulteren in een ‘free-for-all’ die kan leiden tot een ineenstorting van de prijzen."

Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1860.

Bedrijfsnieuws

Aalberts bereikte een akkoord over de verkoop van Lasco Fittings en Adex. Lasco, gevestigd in het Amerikaanse Brownsville, is goed voor een jaaromzet van ongeveer 150 miljoen dollar en Adex uit Nederland genereert een omzet van ongeveer 10 miljoen euro. De verkopen passen in de desinvesteringsplannen die Aalberts op de beleggersdag in december 2019 presenteerde en die moeten leiden tot een onderneming met meer focus.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg vrijdag 0,8 procent tot 4.352,38 punten, de Dow Jones index won 0,4 procent op 34.786,35 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent hoger op 14.639,33 punten.