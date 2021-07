OPEC-output onzeker door Arabische onenigheid - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldeconomie verkeert in onzekerheid over de hoeveelheid olie die er volgende maand beschikbaar zal zijn, door een zeldzame diplomatieke ruzie tussen Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Dat schrijft persbureau Bloomberg maandag, na uitspraken voor de televisie van beide partijen. Door de ruzie moesten de organisatie van olie-exporterende landen en bondgenoten, bekend als OPEC+, hun gesprekken al twee keer stilleggen. De volgende vergadering staat voor vandaag geagendeerd. De markt is daarmee in onzekerheid, terwijl de olieprijs zijn stijging tot boven 75 dollar per vat voortzet. Het kartel bespreekt de beperking van de olieproductie niet alleen voor de rest van het jaar, maar ook tot in 2022, zodat de uitkomst van de gesprekken voor langere tijd bepalend zal zijn voor de markt en de oliesector. De Saoedi's, met steun van Rusland en anderen, willen de productie in de komende paar maanden verhogen, maar ook de bredere overeenkomst over gezamenlijke productiebeperking in stand houden tot eind 2022, met het oog op stabiliteit. De Verenigde Arabische Emiraten steunt slechts de verhoging op korte termijn en eist betere voorwaarden voor zichzelf voor 2022. Als er geen deal komt, dan kan de olieprijs sterk stijgen, maar als de OPEC+ samenwerking geheel uiteenvalt, dan kan de olieprijs crashen, omdat alle landen dan weer zo veel mogen produceren als ze zelf willen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

