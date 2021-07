Inkoopmanagers en centrale banken bepalen beeld beursweek

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers maken zich op voor het aanstaande cijferseizoen, maar kunnen het komende week nog rustig aan doen.

De bedrijfsagenda is nog vrijwel leeg. New Amsterdam Invest noteert dinsdag vermoedelijk voor het eerst op Beursplein 5 en donderdag is er een jaarvergadering van Lucas Bols, waarna vrijdag een buitengewone aandeelhoudersvergadering van Prosus plaatsvindt.

Ook Internationaal is het nog stilte voor de storm. Er staan nog geen bedrijfscijfers geagendeerd.

De macro-economische agenda is in tegenstelling tot de bedrijfsagenda wel goed gevuld. Maandag krijgen beleggers te weten hoe het sentiment is onder de inkoopmanagers in de dienstensector. Afgelopen week stonden de inkoopcijfers voor de industrie al op de rol.

In China wezen de data op een groeivertraging, maar in de eurozone werd nog iets meer gas gegeven. Het groeitempo in de muntunie is volgens econoom Chris Williamson van Markit het hoogst in bijna 24 jaar.

In de VS wees de inkoopmanagersindex van Markit op een onveranderde groei, terwijl die van ISM een kleine, maar onverwachte groeivertraging liet zien.

Verder komt OPEC+ maandag opnieuw bijeen, nadat vorige week geen akkoord werd bereikt over nieuwe productieafspraken.

Wall Street is maandag gesloten. Dat is ook de reden dat de Amerikaanse inkoopmanagersindexen voor de dienstensector pas op dinsdag volgen. Dan zijn er ook Duitse fabrieksorders en de ZEW index en uit Europa komen de detailhandelsverkopen.

Halverwege de week is er aandacht voor de Duitse industriële productie en de Amerikaanse vacatures. Ook maakt de Federal Reserve de notulen van de laatste rentevergadering bekend. Donderdag volgen de notulen van de Europese Centrale Bank.

Donderdag is er verder ook een Nederlands inflatiecijfer en staan in de VS de wekelijkse steunaanvragen en de olievoorraden op de rol.

De week wordt afgesloten met Chinese inflatiecijfers en productiecijfers uit Nederland en het VK.