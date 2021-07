Uitgelicht: week in beeld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De eerste helft van de handelsweek was er één van kleine plussen en minnen, waardoor de laatste dag van juni met een klein dagverlies werd afgesloten. Hoewel markten zich gesteund zien door de enorme steunpakketten van overheden en een ruim monetair beleid, drukten de zorgen over een meer besmettelijke variant van het coronavirus op het sentiment. De oplopende rente zorgde voor een rotatie van groei- naar waarde-aandelen, maar nu de rente weer daalt, keren beleggers toch weer terug naar de geliefde groeisector, zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer. De Amsterdamse beurs startte de eerste handelsdag van de julimaand in ieder geval overtuigend hoger. Een beter dan verwacht Amerikaans banenrapport gaf de markt vrijdag extra vleugels. Op maandag verscheen beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JPMorgan Asset Management voor de camera van ABM Financial News. "De Bank of England heeft tijdens haar vergadering in juni een bescheiden verruimingsgezinde verrassing laten optekenen", zei Juvyns. De Britse centrale bank erkende dat zij ondanks de recentelijk hoger dan verwachte inflatie nog steeds verwacht dat deze van voorbijgaande aard zal zijn, aldus Juvyns. Sinds de laatste vergadering van de BoE in mei is de bedrijvigheid sterk blijven aantrekken en de inflatie is nu gestegen tot 2,1 procent jaar-op-jaar in mei. "Wij denken dat de inflatie de komende maanden verder zal oplopen tot boven het streefcijfer van 2 procent van de BoE en dat dit niet allemaal tijdelijk zal blijken te zijn. Wij verwachten dat de huidige tekenen van krapte op de arbeidsmarkt, die door de verlofregeling zo goed intact bleef, blijven aanhouden en zullen bijdragen aan opwaartse loondruk." Als dit werkelijkheid wordt, dan verwacht JPMorgan dat de BoE onder toenemende druk komt te staan om de rente in de tweede helft van 2022 te verhogen. Klik hier voor: steeds meer druk op Bank of England voor renteverhoging Woensdag gaf technisch analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets een update over de richting van de AEX. De koersbewegingen van de AEX in de laatste dagen van juni waren volgens de technisch analist teleurstellend. "De AEX Index wist succesvol boven de genoemde steunzone 728,50-725 punten te blijven en niet te dalen richting de 709 punten, de slotkoers van de maand mei", aldus Van den Akker. "De slotkoers laat een duidelijke set-up zien om lagere koersen in de komende dagen en weken te verwachten", zei hij. Klik hier voor: opzetje daling AEX is gezet Volgens Director of Research Multi Asset Grethe Schepers van Fidelity International zorgt de inflatie voor spanning op de aandelenmarkten, waardoor centrale bankiers op eieren lopen. Klik hier voor: inflatie zorgt voor spanning Tot slot presenteerde analist Corné van Zeijl zijn maandelijkse enquete. Beursexperts zijn voor juli wat voorzichtiger geworden. Voor deze maand hebben de experts vooral vertrouwen in ASMI en Ahold Delhaize, die bovenaan het favorietenlijstje staan. Aan de andere kant voert Unibail-Rodamco-Westfield het lijstje met floppers aan, gevolgd door Just Eat Takeaway.com en Adyen. Ook ASML staat op het lijstje met te mijden aandelen. Klik hier voor: ASMI en Ahold favoriet maar wegblijven bij Unibail ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.