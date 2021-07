Video: Microsoft en Alibaba favoriete techaandelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bij Big Tech gaat het om twee zaken, mededinging en groei. Dit zegt Jean Paul van Oudheusden van MarketsAreEverywhere voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. De waarderingen van de 5 Amerikaanse Big Tech-aandelen, Amazon, Apple, Google, Microsoft en Facebook, zijn wellicht niet zo hoog als menigeen denkt, aldus Van Oudheusden. De grote techbedrijven groeien nog altijd met dubbele cijfers. Daarnaast zijn ze allemaal goed gefinancierd, mede omdat zij de afgelopen periode veel langlopende obligaties hebben uitgegeven tegen historisch lage rentes. Kortom er is voldoende geld om te kunnen blijven investeren en acquireren, aldus Van Oudheusden. Wel dreigen er nieuwe wetten om de macht van deze grote techbedrijven in te kapselen. China heeft ook twee grote techbedrijven, Alibaba en Tencent. Alibaba raakte in conflict met de Chinese overheid, maar lijkt inmiddels weer in genade te zijn aangenomen. Het aandeel is ook nog eens een stuk goedkoper dan de Amerikaanse techbedrijven, benadrukte Van Oudheusden. Klik hier voor: Microsoft en Alibaba favoriete techaandelen ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

